İDOB'un 'Kötülüğün Döngüsü' Operası Sanatseverlerle Buluştu

Benjamin Britten'ın başyapıtlarından The Turn of the Screw/Kötülüğün Döngüsü operası, uzun bir aradan sonra yeni solist kadrosu ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelendi.

Türkiye'de ilk kez İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen eser, 2013 yılında katıldığı Armel Opera Competition Festival'da 'En İyi Prodüksiyon' dahil 4 dalda ödül alarak Türkiye'yi Macaristan'da temsil etti.

Henry James'in aynı adlı gotik hikayesinden uyarlanan ve Myfanwy Piper tarafından librettosu yazılan opera, genç bir mürebbiyenin iki çocuğa bakması için işe alınmasını, eve geldikten kısa bir süre sonra yakın zamanda ölen eski uşak ve eski mürebbiyenin hayaletlerini gördüğüne inanmaya başlamasını konu alıyor.

İngilizce seslendirilen ve Aytaç Manizade tarafından sahneye konulan bu prodüksiyon için uluslararası alanda tanınan orkestra şefi Türkiye'ye geldi. Dünya çapında birçok opera evinde ve festivallerde önemli prodüksiyonlarda imzası olan Britanyalı orkestra şefi Richard Hetherington eserin orkestra şefliğini üstlendi.

Eserin dekor tasarımına Efter Tunç, kostüm tasarımına Ayşegül Alev ve ışık tasarımına Cem Yılmazer imza attı.

Eserde, 'anlatıcı /Quint' rolünde Ahmet Baykara, 'The Governess' rolünde Ayten Telek, 'Miss Jessel' rolünde Sevim Ateş, 'Mrs. Grose' rolünde Barbora Hitay, 'Miles' rolünde Mete Kerem Sesigür ve 'Flora' rolünde Bezmi Hazal Ekşi yer aldı.

'Kötülüğün Döngüsü' operası, bugün ve 21, 24, 25, 28 Şubat tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenmeye devam edecek.

