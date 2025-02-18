İDOB'un 'Kötülüğün Döngüsü' Operası Sanatseverlerle Buluştu

İDOB'un sahneye koyduğu 'Kötülüğün Döngüsü', uzun bir aradan sonra sanatseverler ile Kadıköy'de buluştu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:41
İDOB'un 'Kötülüğün Döngüsü' Operası Sanatseverlerle Buluştu

İDOB'un 'Kötülüğün Döngüsü' Operası Sanatseverlerle Buluştu

Benjamin Britten'ın başyapıtlarından The Turn of the Screw/Kötülüğün Döngüsü operası, uzun bir aradan sonra yeni solist kadrosu ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelendi.

Türkiye'de ilk kez İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen eser, 2013 yılında katıldığı Armel Opera Competition Festival'da 'En İyi Prodüksiyon' dahil 4 dalda ödül alarak Türkiye'yi Macaristan'da temsil etti.

Henry James'in aynı adlı gotik hikayesinden uyarlanan ve Myfanwy Piper tarafından librettosu yazılan opera, genç bir mürebbiyenin iki çocuğa bakması için işe alınmasını, eve geldikten kısa bir süre sonra yakın zamanda ölen eski uşak ve eski mürebbiyenin hayaletlerini gördüğüne inanmaya başlamasını konu alıyor.

İngilizce seslendirilen ve Aytaç Manizade tarafından sahneye konulan bu prodüksiyon için uluslararası alanda tanınan orkestra şefi Türkiye'ye geldi. Dünya çapında birçok opera evinde ve festivallerde önemli prodüksiyonlarda imzası olan Britanyalı orkestra şefi Richard Hetherington eserin orkestra şefliğini üstlendi.

Eserin dekor tasarımına Efter Tunç, kostüm tasarımına Ayşegül Alev ve ışık tasarımına Cem Yılmazer imza attı.

Eserde, 'anlatıcı /Quint' rolünde Ahmet Baykara, 'The Governess' rolünde Ayten Telek, 'Miss Jessel' rolünde Sevim Ateş, 'Mrs. Grose' rolünde Barbora Hitay, 'Miles' rolünde Mete Kerem Sesigür ve 'Flora' rolünde Bezmi Hazal Ekşi yer aldı.

'Kötülüğün Döngüsü' operası, bugün ve 21, 24, 25, 28 Şubat tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenmeye devam edecek.

Benjamin Britten'ın başyapıtlarından "The Turn of the Screw/Kötülüğün Döngüsü" operası, uzun bir...

Benjamin Britten'ın başyapıtlarından "The Turn of the Screw/Kötülüğün Döngüsü" operası, uzun bir aradan sonra yeni solist kadrosu ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelendi.

Benjamin Britten'ın başyapıtlarından "The Turn of the Screw/Kötülüğün Döngüsü" operası, uzun bir...

Benjamin Britten'ın başyapıtlarından "The Turn of the Screw/Kötülüğün Döngüsü" operası, uzun bir aradan sonra yeni solist kadrosu ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelendi.

İLGİLİ HABERLER

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orgeneral Gürak, İsveçli Mevkidaşı Claesson ile Görüştü
2
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Çorum'da Gazilere Destek İçin Çalışmalarını Açıkladı
3
Ramazan Öncesi Restoran Fiyat Denetimleri Sürüyor
4
Tahran'da Haşdi Şabi ile İran Güvenlik Konseyi Görüşmesi
5
Çanakkale, Belgrad ve Berlin Fuarlarında Turizmde Söz Sahibi Olacak
6
Beylikdüzü'nde Ters Yönde İlerleyen Servis Minibüsüne Ceza
7
Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Duruşma Başladı

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!