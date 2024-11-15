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İDOB, Verdi'nin 'Requiem' Eseriyle AKM'de Müzikseverleri Büyüleyecek

İDOB, Giuseppe Verdi'nin unutulmaz 'Requiem' eseriyle 15 Eylül'de AKM'de sanatseverlerle buluşacak. Özel konuk Ferruccio Furlanetto da sahnede olacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:00
İDOB, Verdi'nin 'Requiem' Eseriyle AKM'de Müzikseverleri Büyüleyecek

İDOB, Verdi'nin 'Requiem' Eseriyle AKM'de Müzikseverleri Büyüleyecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), İtalya Büyükelçiliği ve İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde unutulmaz bir konser gerçekleştirecek. Giuseppe Verdi'nin efsanevi eseri 'Requiem' yarın müzik severlerle buluşacak.

Özel Konuk Ferruccio Furlanetto

Konserde Andrea Francesco Solinas yönetimindeki İDOB Orkestrası ve Paolo Villa yönetimindeki İDOB Korosu, ünlü İtalyan opera sanatçısı Ferruccio Furlanetto ile sahne alacak. Soprano Mine Kurtoğlu, mezzosoprano Ezgi Karakaya ve tenor Efe Kışlalı da solist olarak performans sergileyecek.

Furlanetto’nun Duygusal Söylemleri

AA muhabirine konuşan Ferruccio Furlanetto, 1990'lı yıllarda İstanbul'da konser verdiğini belirterek, “Böylesine etkileyici bir eserle burada olmak benim için çok anlamlı. Verdi, benim yüreğime hitap eden bir besteci.” dedi. Sanatçı, bu eserin insana hitap eden bir nitelik taşıdığını ve bu parçayı seslendirme ayrıcalığına sahip olmanın mutluluğunu ifade etti.

Kendinize Dürüst Olmanız Gerekiyor

Furlanetto, sanatın özüne dair önemli bir noktaya da değinerek, “Öncelikle kendinize dürüst olmanız gerekiyor. Bir şey söylediğinizde, bunu gerçekten içinizde hissetmelisiniz.” şeklinde konuştu. Bu yaklaşımının, besteciye ve dinleyiciye dürüst bir ifade sunmanın anahtarı olduğunu belirtti.

İDOB Korosu ve Mükemmel Akustik

İDOB Korosu şefi Paolo Villa ise müzikseverleri bekleyen büyük heyecanı dile getirerek, “Requiem, Verdi'nin çok büyük bir eseri ve benim için çok önemli. Hepimiz için çok zor bir eser.” dedi. Villa, solist Ferruccio Furlanetto ile çalışma fırsatını büyük bir onur olarak nitelendirdi.

Bir Destan Olarak 'Requiem'

Giuseppe Verdi'nin 'Requiem' eseri, klasik müzik otoritelerince yalnızca bir ağıt olmaktan öte, varoluşun derinliklerine inen destansı bir yolculuk olarak tanımlanıyor. Melodileri ve güçlü orkestrasyonu ile dinleyicileri ölüm ve ötesi üzerine düşünmeye davet ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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