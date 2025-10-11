İDSO, DenizBank Konserleri 2025-2026 sezonunu AKM'de açtı

80. yıl kutlaması ve yoğun ilgi

DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 2025-2026 sanat sezonunu Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen konserle açtı.

İDSO'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl orkestranın 80. yılını kutladığı sezonda konserde İtalyan şef Antonio Pirolli yönetirken, solist dünyaca ünlü Rus piyanist Nikolai Lugansky sahne aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Maurice Ravel ile Johannes Brahms'ın eserleri seslendirildi.

Sezon programı ve misafirler

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, sezon boyunca hem dünya klasik müziğinin başyapıtlarını hem de Türk bestecilerin eserlerini sahneye taşıyacak ve Türkiye'den ile dünyadan değerli şef ve solistleri ağırlayacak.

