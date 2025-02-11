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IEA, Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni Açıyor

IEA Başkanı Fatih Birol, nisan ayında Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni açacaklarını duyurdu. Gözlemevi, enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:38
IEA, Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni Açıyor

IEA'dan Yeni Girişim: Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, IEA'nın nisan ayında kendi Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni açacağını duyurdu. Fransa ve Hindistan'ın eş başkanlığında, Paris'te gerçekleştirilen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde konuşan Birol, bu adımın insanlık adına önemli diyaloglara zemin hazırlayacağını vurguladı.

Fransa ve Hindistan'a Teşekkür

Konuşmasında Birol, yapay zeka konusundaki girişimlerden ötürü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u tebrik ederken, dünyanın en büyük veri merkezinin Hindistan'da inşa edilmekte olduğunu belirterek Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kutladı.

Enerji ve Yapay Zeka Arasındaki Bağlantı

Birol, veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacını ortaya koyarken, enerji olmadan yapay zekanın işleyemeyeceğini ifade etti. Yapay zeka alanında faaliyet gösteren firmaların, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı elektriğe güvenli bir şekilde ulaşmak istediklerini kaydetti.

Ülkeleri İleriye Taşıyan Enerji Tedarik Stratejileri

Birol, "Bu nedenle bu (elektrik) tedarikini güvenli ve sürdürülebilir hale getiren ülkeler bir adım önde" diyerek, veri merkezlerinin elektrik sağlayan altyapıdan daha hızlı inşa edilmesinin sorun yaratacağını dile getirdi.

Kamu ve Özel Sektör İşbirliği

Fatih Birol, kamu yetkililerinin enerji ve teknoloji firmalarının birlikte çalışmasını sağlaması gerektiğine dikkat çekti. Yapay zeka sayesinde enerji sistemlerinin en verimli şekilde kullanılabileceğini belirten Birol, veri merkezlerinin yeni iş modellerinin kurulmasına ve yeni nükleer veya jeotermal teknolojilerin geliştirilmesine olanak tanıyacağını ifade etti.

Gözlemevinin Önemi

Son olarak Birol, yapay zeka ve enerji konularında belirsizliklerin bulunduğunu vurguladı ve IEA olarak nisan ayında açacakları gözlemevinin tüm veri merkezlerinin elektrik ihtiyaçlarını ve yapay zeka uygulamalarının enerji teknolojileri üzerindeki etkilerini inceleyeceğini bildirdi. Bu gözlemevinin kaynaklarının kamuoyuna açık olacağını da sözlerine ekledi.

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