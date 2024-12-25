İETT Araçlarındaki Unutulan Eşyalar 705 Bin Liraya Satıldı

İETT Açık Artırması: Unutulan Eşyalar Yeni Sahiplerini Buldu

İstanbul'da İETT'ye ait toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen açık artırmayla satışa çıkarıldı. Toplamda 3 bin 921 parça eşya çeşitli kategorilerde alıcı buldu.

705 Bin Liralık Satış

Açık artırmada unutulmuş eşyaların toplam değeri 604 bin 140 lira olarak belirlendi ve 705 bin liraya Yılmaz Şat tarafından satın alındı. Satışa sunulan eşyalar arasında dron, ütü, cep telefonu, skuter ve güneş gözlüğü gibi ürünler yer aldı.

Unutulan Eşyalar Nasıl Yönetiliyor?

IETT Yolcu İletişim Şefi ve İhale Komisyon Başkanı Remziye Özgür, unutulan eşyaların sahiplerine ulaşmaya çalışıldığını belirtti. Sahipleri bulunamayan eşyaların bir yıl boyunca saklandıktan sonra açık artırmaya sunulduğunu vurguladı. Özgür, "Elektronik eşya ve diğer ürünlerin içindeki kişisel bilgilerin temizlendiğini" açıkladı.

Yılın Sürpriz Ürünleri

Yılmaz Şat'ın oğlu Zafer Şat, ihaleyi kazanmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Ürünleri açtıkça neyle karşılaşacağız, merak ediyorum" dedi. Özellikle akademik çalışmalar için unutulmuş USB’ler, son model telefonlar ve çeşitli ev eşyalarının bulunduğunu ifade etti.

Özgür, unutulan eşyaların sahiplerine gerekli duyuruların yapıldığını ve bazı ürünlerin geçmişte alışık olmadıkları sürprizlerle dolu olduğunu da ekledi.

İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen açık artırmada, toplu ulaşım araçlarında unutulan ve 1 yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan eşyalar satışa sunuldu. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada, dron, ütü, cep telefonu, skuter, kask, güneş gözlüğü, tost makinesi gibi satışa çıkarılan çeşitli eşyalar 20 kategoride sıralandı.

İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen açık artırmada, toplu ulaşım araçlarında unutulan ve 1 yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan eşyalar satışa sunuldu. Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada, dron, ütü, cep telefonu, skuter, kask, güneş gözlüğü, tost makinesi gibi satışa çıkarılan çeşitli eşyalar 20 kategoride sıralandı.