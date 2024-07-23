İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı'nın Temeli Atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı'nın temelini attı. Başakşehir'de düzenlenen törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un toplu taşıma sistemine dair önemli bilgiler paylaştı.

Ulaşımda Otobüs Kullanımına Dikkat

İmamoğlu, İstanbul'un otobüsle toplu ulaşımda dünya şehirleri arasında öne çıktığını belirtti. "İstanbul'da her gün 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, 153 yıllık bir geçmişe sahip. Bu garaj, 44 bin metrekarelik bir alan üzerinde 260 otobüse aynı anda park etme imkanı sunacak" diye ekledi.

İstanbul Vakfı Kurban Bağışı Etkinliği

Törenden sonra, İmamoğlu Zeytinburnu'nda İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı konserve dağıtımı programına katıldı. 2020 yılından bu yana yaptıkları bağış kampanyasıyla bu yıl 150 milyon lira toplandığını belirtti. 200 bin ailenin evine gıda destek sağlanacağını duyurdu.

Gazetecilerin Sorularını Yanıtlama

İmamoğlu, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hayvan hakları ile ilgili Meclis'teki süreçlerin takip edildiğini belirten İmamoğlu, "Bu süreçlerde belediyelere aşırı yük yüklenememeli. Tüm partiler için geçerli olan bir durumdur. Güvenli bir yaklaşım ve herkesin katılımını gerektiriyor" dedi. Ayrıca Kalamış Marina ihalesiyle ilgili bilgi beklediklerini ekledi.

İstanbul'un ulaşım sistemine dair bu gelişmeler, İBB'nin çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.