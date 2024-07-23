Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı'nın Temeli Atıldı

İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı'nın temeli atıldı. İBB Başkanı İmamoğlu, ulaşımda otobüs kullanımına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:46
İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı'nın Temeli Atıldı

İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı'nın Temeli Atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı'nın temelini attı. Başakşehir'de düzenlenen törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un toplu taşıma sistemine dair önemli bilgiler paylaştı.

Ulaşımda Otobüs Kullanımına Dikkat

İmamoğlu, İstanbul'un otobüsle toplu ulaşımda dünya şehirleri arasında öne çıktığını belirtti. "İstanbul'da her gün 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, 153 yıllık bir geçmişe sahip. Bu garaj, 44 bin metrekarelik bir alan üzerinde 260 otobüse aynı anda park etme imkanı sunacak" diye ekledi.

İstanbul Vakfı Kurban Bağışı Etkinliği

Törenden sonra, İmamoğlu Zeytinburnu'nda İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı konserve dağıtımı programına katıldı. 2020 yılından bu yana yaptıkları bağış kampanyasıyla bu yıl 150 milyon lira toplandığını belirtti. 200 bin ailenin evine gıda destek sağlanacağını duyurdu.

Gazetecilerin Sorularını Yanıtlama

İmamoğlu, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hayvan hakları ile ilgili Meclis'teki süreçlerin takip edildiğini belirten İmamoğlu, "Bu süreçlerde belediyelere aşırı yük yüklenememeli. Tüm partiler için geçerli olan bir durumdur. Güvenli bir yaklaşım ve herkesin katılımını gerektiriyor" dedi. Ayrıca Kalamış Marina ihalesiyle ilgili bilgi beklediklerini ekledi.

İstanbul'un ulaşım sistemine dair bu gelişmeler, İBB'nin çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İETT Başakşehir Kayabaşı Garajı temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi

İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

IQ testi: İmkansız hesaplama! Bu problemi yalnızca bir dahi çözebilir

Bedava iPhone 15 ve Apple Watch dağıtılıyor! Elini çabuk tutan kapacak

111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi

İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Bir tek evet sözünüze maaşınızın 12 katı destek! SGK karşılıksız ödeyecek

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

Kia temmuz ayı bitmeden stoklarını dev indirimle bitiriyor! 250.000 TL 12 ay %2,49 faiz avantajı ile araç sahibi olun