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İETT'den 100. Yıla Özel Otobüs Hizmeti

Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılı için özel otobüs hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 20:37
İETT'den 100. Yıla Özel Otobüs Hizmeti

İETT'den Özel Otobüs Duyurusu

İETT, Japonya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla özel bir otobüs tasarladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu otobüs, İstanbullulara sunulmak üzere hazırlandı.

Otobüs Tasarımı ve Sergi Bilgileri

Otobüste, iki ülkenin bayrakları yanında, diplomatik ilişkilerin 100. yılına odaklanan logolara yer verildi. Bu özel otobüs, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 5 ila 24 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek olan sergi hakkında bilgiler taşıyor.

Sefer Bilgileri

Özel olarak hazırlanan otobüs, bir hafta boyunca 32T Harbiye Askeri Müze-Bayrampaşa/Cevatpaşa hattında hizmet verecek.

İETT, Japonya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100. yılına özel otobüs hazırladı. İstanbul...

İETT, Japonya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100. yılına özel otobüs hazırladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 100. yılına özel hazırlanan otobüs, İstanbulluların hizmetine sunuldu.

İETT, Japonya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100. yılına özel otobüs hazırladı. İstanbul...

İETT, Japonya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100. yılına özel otobüs hazırladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 100. yılına özel hazırlanan otobüs, İstanbulluların hizmetine sunuldu.

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