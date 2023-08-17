İETT otobüsü Eminönü sahilinde denize düştü!

Eminönü'nde park halindeki bir İETT otobüsü bilinmeyen nedenle denize düştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Başlatılan kurtarma çalışmasında otobüsün içinde kimsenin olmadığı bilgisi paylaşıldı.





Ekibin otobüsü kaldırma çalışması devam ederken İstanbul Valiliği'nden konu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet haber merkezi'nin haberine göre; saat 08.09'da Fatih Eminönü Demirtaş mahallesine bağlı Ragıp Gümüşpala Caddesindeki Eminönü İETT garajında park halinde bulunan EM1 (Eminönü) numaralı boş bir özel halk otobüsü denize düştü. El freninin boşalarak denizde düşen İETT otobüsü itfaiye sahil güvenlik ve yol bakım ekibinden 1 adet vinç ile denizden çıkarılmıştır. Ölü ve yaralı yoktur."