İEÜ Beyaz Köşk Anaokulu, Küresel Okullar Programı ile Çevre Bilinci Aşılıyor

İEÜ Beyaz Köşk Anaokulu, Küresel Okullar Programı’na Üye Oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) bünyesinde hizmet veren Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu, uluslararası üyeliklerine bir yenisini daha ekleyerek Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürütülen Küresel Okullar Programı (Global Schools Program)’a üye oldu.

Programın kapsamı ve hedefleri

Program kapsamında 4-5 yaş aralığındaki çocuklara sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, kaynakların korunması ve doğaya saygı gibi konularda dersler verilecek, oyunlar oynanacak ve deney çalışmaları gerçekleştirilecek. Amaç, çocuklarda erken yaşta çevre bilinci oluşturmak ve bu bilinci kalıcı hale getirecek eğitim modelleri geliştirmek.

Uluslararası üyelikler ve yerel etki

İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi; çocukların, ebeveynlerin ve eğitimcilerin gelişimine katkıda bulunmak, Türkiye’ye model olacak projeler üretmek hedefiyle kuruldu. Merkez, daha önce de Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağı (EUCUNET) üyesi olan sayılı merkezlerden biri olmuştu. Yaklaşık 4 yıllık üyelik sürecinde İzmir’den Türkiye’ye yayılan birçok proje ve iş birliği geliştirildi; sanat, mühendislik, spor ve sosyal alanlarda düzenlenen etkinlikler, atölye çalışmaları ve eğitim programlarıyla bilgi ve tecrübe yüzlerce çocuğa ve aileye ulaştırıldı.

Keşif Atölyeleri başladı

İEÜ Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu Müdürü Onur Kurtuluş Kara, programın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu program, dünyanın dört bir yanında çocuklara sürdürülebilirlik bilinci kazandıran, öğretmenleri ve eğitim kurumlarını küresel hedeflerle buluşturan uluslararası bir hareket. Bu kapsamda anaokulumuzdaki 4 ve 5 yaş gruplarıyla ‘Keşif Atölyesi’ derslerinde sürdürülebilirlik temasını işlemeye başladık. Çocuklarımız; geri dönüşüm, kaynakların korunması ve doğaya saygı gibi kavramları; oyun, deney ve proje temelli etkinliklerle keşfediyor. Beyaz Köşk Uygulama Anaokulumuzun her sınıfı, dünyanın geleceğine umutla bakan küçük düşünürlerin buluştuğu bir öğrenme alanı oldu. Bizler inanıyoruz ki; küçük adımlar, büyük değişimlerin habercisidir. Merak eden, sorgulayan, üreten ve dünyayı iyileştirmeyi hayal eden çocuklarımızla birlikte olduğumuz için mutluyuz".

İEÜ, sürdürülebilir yaşam için yaratıcı ve dönüştürücü çözümler üreten bir üniversite vizyonuyla hareket ederek, çocuklara verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu.

