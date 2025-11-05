İEÜ Öğrencileri Tedarik Zinciri Analiziyle Türkiye Birincisi

Yarışma ve elde edilen başarı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Nil Korkmaz, Halil Kaan Kaçar ve Onur Özbek, bu yıl 22.’si düzenlenen Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu.

Mars Logistics ve Lojistik Derneği (LODER) iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada, genç ekip bir lojistik firması için yürüttükleri tedarik zinciri geliştirme çalışmasını yaklaşık iki ay süren hazırlığın ardından jüriye sundu ve finale kalarak dereceye girdi.

Sunulan çözüm ve değerlendirme kriterleri

Öğrencilerin hazırladığı raporda; müşteri memnuniyeti, arz-talep dengesi, risk yönetimi, stok seviyesi ve sürdürülebilirlik gibi kriterler ön plana çıktı. Jüri, ekip tarafından önerilen yenilikçi ve uygulanabilir çözümleri değerlendirirken teknik analizlerin yanı sıra stratejik yaklaşımı da takdir etti.

Final anı ve takımın yorumu

Final sunumu Hilton Mall of İstanbul’da gerçekleştirildi. Yarışma sonrası konuşan Nil Korkmaz, Halil Kaan Kaçar ve Onur Özbek, sadece teknik bilginin değil ekip çalışması, iletişim ve stres yönetiminin de başarının anahtarı olduğuna vurgu yaptı. Öğrenciler, saha odaklı problemlere sürdürülebilir ve verimliliği artıran çözümler geliştirdiklerini belirtti.

Bölüm başkanından kutlama

İEÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamdi Giray Reşat, öğrencileri tebrik ederek elde edilen başarının bölümün uygulamalı eğitime ve analitik düşünceye verdiği önemin somut bir göstergesi olduğunu söyledi. Reşat, bu tür yarışmaların öğrencilerin gerçek dünya problemlerini çözme yetkinliğini artırdığını ve onları profesyonel hayata hazırladığını belirtti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ekibinin elde ettiği birincilik, bölümün uygulamalı bilgi ve takım çalışması becerilerinin sahada da karşılık bulduğunu gösterdi ve öğrencilerin kariyer motivasyonunu güçlendirdi.

SOL BAŞTAN...HALİL KAAN KAÇAR, NİL KORKMAZ VE ONUR ÖZBEK