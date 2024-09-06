IFA Berlin 2024'te Türkiye'nin Gücü

IFA Berlin 2024: Türkiye'nin Katılımı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2024, yapay zeka yenilikleriyle kapılarını açtı. Bu yılki fuara Türkiye'den 52 firma katılıyor.

Kilit İsimlerden Açıklamalar

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (EEEİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Uçkan, “2024 yılında 4 kıtadan 11 ülkedeki alıcılarla ihracatçılarımızı buluşturduk” dedi. Uçkan, fuarın Türkiye'den katılan firmalar için önemli bir iş ortamı sağlayacağını belirtti.

Milli Katılım ve Yenilikçi Ürünler

TÜBİTAK tarafından organize edilen milli katılımla, 400 metrekarelik alanda 21 Türk firması yer alıyor. Vestel, Arzum ve Kumtel gibi büyük şirketler de kendi imkanlarıyla fuara katıldı.

Sürdürülebilirlik ve Yapay Zeka Teması

Bu yılki fuarda sürdürülebilirlik ve yapay zekanın ön planda olduğu gözlemleniyor. Gelişmiş teknolojiler ve ürünler, tüketici elektroniği alanındaki yenilikleri gözler önüne seriyor.

Global Katılım ve Etkinlikler

IFA 2024, 45’tin fazla ülkeden 1800’den fazla firmanın katılımıyla gerçekleşiyor. Fuarda; toparlanan ziyaretçi sayısının 180 bini aşması bekleniyor. Güney Kore, bu yılki fuarın partner ülkesi olarak yer alıyor.

Türk Firmalarına Destek

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, fuara katılan Türk firmaları ve resmi heyet için bu akşam bir resepsiyon düzenleyecek. Bu etkinlik, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rolünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

Tüketici elektroniği fuarı IFA 2024 Almanya'nın başkenti Berlin'de yapay zeka yenilikleriyle kapılarını açtı. Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güven Uçkan, AA muhabirine açıklama yaptı.