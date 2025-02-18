Ifo Enstitüsü: Göçmenler Almanya'daki Suç Oranlarını Artırmıyor

Almanya'da Göç Tartışmaları Devam Ediyor

Almanya'da federal seçimlere 5 gün kalmışken, göç tartışmaları tüm hızıyla sürerken, ülkenin önde gelen ekonomik düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), göçmenlerin suç oranlarını artırmadığını açıkladı. Ifo, 2018-2023 yıllarına ait polis suç istatistiklerini inceleyen "Göç, suçları artırıyor mu?" başlıklı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Göç ve Suç İlişkisi

Yayımlanan araştırmaya göre, Almanya'ya göçün, göç edilen yerlerde suç oranlarını artırmadığı tespit edildi. Göçmenlerin genel suç riskinin daha yüksek olduğu bölgelere taşınma eğilimi, onların suç istatistiklerinde aşırı temsil edilmesine neden oluyor.

Araştırmada, cinayet veya cinsel saldırı gibi şiddet içeren suçlarda da, yabancıların ya da mültecilerin nüfus içindeki artan payı ile istatistiksel bir korelasyon bulunmadığı ortaya kondu.

İşe Entegrasyonun Önemi

Ifo araştırmacısı Jean-Victor Alipour, göçmenler arasında suçu önlemenin etkili bir yolunun iş gücü piyasasına entegrasyon olduğunu ifade etti. Bu entegrasyonun, yabancı diplomaların tanınmasını kolaylaştıran ve sığınmacıları bölgesel iş gücü talebine göre dağıtan politikalarla desteklenebileceğini belirtti.

Alipour, "Bir bölgede yabancıların oranının artması ile yerel suç oranı arasında bir korelasyon bulamadık. Aynı durum özellikle mülteciler için de geçerli. Sonuçlar, göç ve mülteci akınlarının ev sahibi ülkedeki suç üzerinde sistematik bir etkisi olmadığı yönündeki uluslararası araştırmalarla tutarlı," ifadelerini kullandı.

Yasal Kazanç Fırsatlarının Önemi

Göçmenlerin yasal kazanç fırsatlarına daha hızlı erişiminin suçluluğu azaltacağına dikkat çeken Alipour, bunun ülkedeki iş gücü açığının daha etkin bir şekilde kapatılmasına da yardımcı olacağına vurgu yaptı.

Diğer Ifo araştırmacısı Joop Adema ise yabancıların bölgesel payı ile suç oranı arasında istatistiksel bir korelasyon olmadığını belirtti ve "Yabancıların ya da mültecilerin yerlilere kıyasla daha yüksek suç işleme eğilimine sahip olduğu varsayımı geçerli değildir," şeklinde değerlendirmede bulundu.