IFRC'den Gazze Açıklaması: Su Kıtlığı Çocuklar Arasında Hastalık Oranlarını Artırıyor

Misyon > IFRC: Su Kıtlığı ve Sağlık Krizi

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiği dönemde, bu bölgedeki su kıtlığının sağlık sorunlarını artırdığını bildirdi. Son 48 saat içinde Filistin Kızılayı tarafından yüzlerce çağrı alındığını belirten Longa, "Son 3 günde Gazze'deki kronik su kıtlığının etkisi giderek şiddetlendi. Bu, özellikle çocuklar arasında hastalık oranlarının arttığı anlamına geliyor," dedi.

Gazze'deki Acil Durumlar ve Yardım Eksikliği

Longa, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde gerçekleşen haftalık basın toplantısında, Filistin Kızılayı'nın bombalar altında dahi onca vakaya müdahale etmeye çalıştığını aktardı. Ekiplerin durumun ciddiyetini belirttiğini söyleyen Longa, "Doktorlarımız bitkin durumda, temel tıbbi malzemeler azalıyor ve insanlar sevdiklerinin hayatta kalıp kalmadığını öğrenmek için sırada bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yaklaşık 3 haftadır insani yardımların ulaştırılamadığına dikkat çeken Longa, Mısır ve Ürdün'deki IFRC depolarında kritik tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt beklediğini, ancak sınır geçişlerinin açılmadığı sürece Filistin Kızılayı ve Gazze halkının bir sağlık kriziyle karşılaştığını vurguladı.

Ambulans Hizmetleri ve Sıhhi Kris

Longa, ambulans hizmetlerinin de yakıt tedarikinin azalması nedeniyle önemli ölçüde etkilendiğini belirtti. "Sınırların kapanmasından önce 53 acil durum aracından sadece 23'ü çalışabilmekte. Bu doğrudan benzin eksikliğinden kaynaklanıyor," şeklinde konuştu.

Gazze'deki hareketliliğin giderek zorlaştığını vurgulayan Longa, su kıtlığının hijyen ve sanitasyon üzerinde de ciddi etkileri olduğunu kaydetti. Ürdün ve Mısır'daki IFRC lojistik merkezlerinin yardım ulaştırabilmek için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Longa, ramazan ayının başlangıcıyla birlikte acil yardım malzemeleri için artan destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haciz ve Erişim Çağrısı

Longa, sözlerini şöyle tamamladı: "Taraflara sivilleri, insani yardım görevlilerini, sağlık çalışanlarını ve tesislerini koruma çağrısında bulunuyoruz. Gazze Şeridi'nin her yerinde güvenli bir şekilde yardım ve temel hizmetlere erişimin sağlanması hayati öneme sahip. Tıbbi malzemeler, gıda ve yakıt dahil, Gazze'ye sürekli ve genişletilmiş bir insani yardım akışı sağlamak için sınır geçişleri açılmalıdır."