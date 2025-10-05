İFSAK 66. sezonunu 'Gençlere Açık Çağrı' sergisiyle açtı

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:33
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK), 66. yılına girerken sezon açılışını Beyoğlu'ndaki merkezinde gerçekleştirdi. Açılış, genç fotoğrafçıların eserlerinin yer aldığı Gençlere Açık Çağrı sergisinin açılışıyla başladı ve sergide eserleri bulunan gençlere katılım belgeleri takdim edildi.

İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı Tania Sisa sergiye ilişkin şunları söyledi: "Her yıl büyük bir özenle hazırladığımız sezon açılış sergilerinde, bu sezon gençlerin çalışmalarına yer vermek istedik. Bu isteğimizin ardında 66 yıllık geçmişimizle, bugüne kadar aralıksız faaliyet gösteren bir dernek olarak kendimizden sonrakilere verdiğimiz değerin çok büyük bir rolü var. Bugün gönüllüyüz, çok çalışıyoruz ama biliyoruz ki geçiciyiz, bayrağı bugünün genç ama yarının deneyimli sanatçılarına devredeceğiz."

Sisa, dernek olarak fotoğraf ve sinema sanatına gönül verdiklerini ve kendini bu yönde ifade etmeyi seçen herkesi görünür kılmaya çalıştıklarını belirterek, "Çağrımıza kulak veren, özel çalışmalarını paylaşacak kadar cesur ve özgüvenli olan tüm gençlerimize teşekkür ederiz. Gelen çalışmaların hepsi birbirinden değerliydi, bu sergide olanlar sadece bir seçkidir. Bu seçki için değerli vakitlerini ayıran değerlendirme jürimiz sevgili Merih Akoğul, Gül Ilgaz, Hürü Özlük ve Barbaros Kayan'a da emekleri için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Barbaros Kayan, serginin küratörlüğünü üstlendiğini hatırlatarak, İFSAK tarafından genç fotoğrafçılara açılan bu alanın yalnızca görsel üretimlerin bir araya gelişi olmadığını, aynı zamanda kuşaklar arası bir diyaloğun da sahnesi olduğunu değerlendirdi.

Sezon açılış etkinlikleri

İFSAK'ın yeni sezon açılış programı şu etkinlikleri içeriyor: yarın Ahmet Elhan ile "Siyah, Karanlık, Gölge, Loşluk" söyleşisi; 7 Ekim'de Nur Sürer ile "Hayatım ve Sinema" söyleşisi; 8 Ekim'de Dayk Danzig, Haluk Çobanoğlu ve Hürü Özlük'ün katılımıyla "Günümüzde Gençlerin Fotoğraf Eğitimi Üzerine Yaklaşımlar" paneli; 9 Ekim'de Barbaros Kayan moderatörlüğünde "İlham Veren Portföyler" programı; 10 Ekim'de Gülbin Özdamar Akarçay ve Ezgi Bakçay ile "Görme İdeolojileri ve Fotoğraf" paneli; 11 Ekim'de Taylan Bağcı ile "Pinhole Workshop" ile yönetmen Coşkun Aşar'ın katılımıyla "Koudelka Aynı Nehirden Geçmek" filminin gösterimi ve ardından Aşar ile söyleşi gerçekleştirilecek.

Etkinlik haftası, 11 Ekim'de Agop Ezgilioğlu eşliğinde Beyoğlu'ndan Karaköy'e yapılacak gece fotoğrafı gezisiyle sona erecek.

