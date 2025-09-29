İFSAK Sezonu 4 Ekim'de Başlıyor: 'Gençlere Açık Çağrı' Sergisi

İFSAK Sezon Açılışı 'Gençlere Açık Çağrı' Sergisiyle 4 Ekim'de

Bu yıl 66. yılını kutlayan İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK), sezonunu 4 Ekim'de başlayacak 'Gençlere Açık Çağrı' sergisiyle açıyor. Sergi, sezon açılış etkinliği kapsamında İFSAK Galeri'de görülebilecek.

Aynı gün İFSAK Lokal'de Fotoğraf Kitapları etkinliği gerçekleştirilecek. Sekiz gün sürecek sezon etkinliklerinde fotoğraf ve sinema alanından önemli isimler sanatseverlerle buluşacak. Sezon açılış etkinlikleri 11 Ekim'de sona erecek.

Program Öne Çıkanlar

7 Ekim — Oyuncu Nur Sürer, 'Hayatım ve Sinema' söyleşisinde İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu'nda sanat yaşamını ve sinema serüvenini paylaşacak. Nur Sürer, Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle sinemaya adım atmış ve Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü kazanmıştır.

5 Ekim — Işıl Yaman tarafından İFSAK'ta düzenlenecek 'Fotogram Atölyesi' gerçekleştirilecek.

6 Ekim — Ahmet Elhan, mitoloji, inanç, felsefe, sanat ve kültürde ışık/gölge karşılaşmaları üzerine 'Siyah, Karanlık, Gölge, Loşluk' başlıklı söyleşiyi İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu'nda yapacak.

8 Ekim — Dayk Danzig, Haluk Çobanoğlu ve Hürü Özlük, 'Günümüzde Gençlerin Fotoğraf Eğitimi Üzerine Yaklaşımlar' başlıklı panelde İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu'nda bir araya gelecek.

Paneller, Portföy Sunumları ve Atölyeler

9 Ekim — Barbaros Kayan moderatörlüğünde, 'İlham Veren Portföyler-Açık Çağrı Sergisinden' seçilen gençlerin portfolyoları İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu'nda sunulacak.

10 Ekim — Gülbin Özdamar Akarçay ile Ezgi Bakçay, 'Görme İdeolojileri ve Fotoğraf' başlıklı panele katılacak.

11 Ekim — Taylan Bağcı, fotoğrafın köklerine kısa bir yolculuk sunan 'Pinhole Workshop' atölyesini düzenleyecek. Camera Obscura hakkında bilgiler verilecek ve katılımcılar kibrit kutusundan iğne deliği kamera yaparak kendi makineleriyle fotoğraf çekme deneyimi yaşayacak.

Aynı gün İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu'nda 'Koudelka Aynı Nehirden Geçmek' filminin gösterimi gerçekleştirilecek; filmin yönetmeni Coşkun Aşar gösterim sonrasında söyleşi yapacak.

11 Ekim — Agop Ezgilioğlu ile 'Beyoğlu’ndan Karaköy’e Gece Fotoğrafı' gezisi düzenlenecek.

İFSAK'ın 4-11 Ekim arasındaki programı, genç fotoğrafçıların eserlerini öne çıkaran sergi ve etkinliklerle dolu bir sezon açılışı sunuyor.