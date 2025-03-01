İftar Sofralarında İsrafa Dikkat: TÜRES'ten Uyarılar

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, iftar sofralarında israfın %30'a kadar çıkabileceğine dikkat çekti, bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:12
İftar Sofralarında İsrafa Dikkat: TÜRES'ten Uyarılar

İftar Sofralarında İsrafa Dikkat: TÜRES'ten Uyarılar

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, ramazan ayı boyunca kurulan iftar ve sahur sofralarında gıda israfının arttığını belirterek, hem yeme-içme sektörünün hem de vatandaşların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 200 bini aşan restoran, lokanta ve kafeteryanın bulunduğunu, bu işletmelerin tedarikçileri ve dolaylı olarak paydaşlarıyla birlikte milyonlarca kişiyi istihdam ettiğini ifade etti.

Farklı Bütçelere Uygun İftar Menüsü Seçenekleri

Bingöl, ramazan ayında restoranların iftar menülerini hazırladığını, ayrıca dışarıda iftar veya sahur yapmak isteyen vatandaşların yanı sıra şirketlerin ve turistlerin özellikle iftar programları düzenlediğini dile getirdi. Herkesin bütçesine uygun iftar menülerinin mevcut olduğunu kaydeden Bingöl, küçük yerlerde 300-350 liradan başlayan menülerin, lüks restoranlarda çok daha yüksek fiyatlara ulaşabileceğini belirtti. 'Herkesin ihtiyacı ve alım gücü farklı olduğu için işletmelerimiz buna uygun menüler hazırlıyor.' dedi.

İsrafı Engellemenin Yolu: Bilinçli Olmak

Bingöl, lüks iftar sofralarının zaman zaman eleştirildiğini ancak bu uygulamanın talebe göre hazırlandığını ifade etti. 'Özellikle iftarlarda israf yüzde 30'a kadar çıkabiliyor.' diyen Bingöl, bu durumun üstesinden gelmek için bilinçli olunması gerektiğini vurguladı. 'İsraf dinimizde de haramdır. İşletmelerimiz çoğunlukla fiks menü uygulaması kullanır. Zira tüm müşteriler aynı anda yemek yediğinde, kişiye özel sipariş almak zorlaşır.' şeklinde konuştu.

İsrafı En Aza İndirmek İçin Öneriler

Bingöl, iftar sofralarında israfın önlenmesi açısından vatandaşların yemeyecekleri ürünleri restoran görevlilerine bildirmesini önererek, 'Restoranlar da menülerini yılların tecrübesiyle hazırlamalıdır. Abartılı sofralardan uzak durmalı, bu bilinçle israfı en aza indirebiliriz.'

Ayrıca, ramazan boyunca restoranlara gelen eleştirilerin sıklıkla vurgulandığını belirten Bingöl, 'Bu sofralar doğal bir ihtiyaçtır. İşletmelerin bir ay kapalı kalması durumunda çalışanların maaşları, kira ve faturaların nasıl ödeneceği gibi sorunlar ortaya çıkabilir.' diyerek, sektördeki durumun açıklanması gerektiğini belirtti.

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