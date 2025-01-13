İGA'dan 'Kayıp Bagaj Satışı' Uyarısı: Dolandırıcılara Dikkat!

İGA, sosyal medyada yayılan kayıp bagaj satışlarının dolandırıcılık amacı taşıdığını vurguladı ve dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:28
İGA'dan 'Kayıp Bagaj Satışı' Uyarısı: Dolandırıcılara Dikkat!

İGA'dan Önemli Uyarı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya platformlarında kayıp bagajların cüzi fiyatlarla satıldığına dair yapılan paylaşım ve ilanların dolandırıcılık amaçlı olduğunu açıkladı.

Yanıltıcı Paylaşımlara İtibar Etmeyin

İGA'nın resmi açıklamasında, "Son zamanlarda çeşitli sosyal medya hesaplarında, İGA İstanbul Havalimanı adı kullanılarak kayıp bagajların cüzi fiyatlarla satışa sunulduğuna dair yanıltıcı paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür içerikler, genellikle sahte internet sitelerine yönlendirme yaparak yolcularımızı dolandırmayı amaçlamaktadır." şeklinde uyarıda bulundu.

Herhangi bir güvenilirlik taşımayan internet sitelerine giriş yapmaktan kaçınmanın altını çizen İGA, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini önemle hatırlatıyor. Ayrıca, şüpheli reklam veya bağlantıların [email protected] adresine iletilmesi talep edilmektedir.

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