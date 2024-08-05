İGA İstanbul Havalimanı'nın Kardeş Havalimanları Projesi

İGA İstanbul Havalimanı'nın Yurt Dışı Personel Değişim Programı

İGA ve Güney Kore'deki Incheon Uluslararası Havalimanı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Kardeş Havalimanları" projesi, sektörel işbirliklerini geliştirmek amacıyla devam ediyor.

Secondee ve Geçici Personel Değişim Programı

Bu kapsamda, ilk dönem mezunu Seoyun Kim oldu. İGA tarafından yapılan açıklamada, havalimanlarının operasyonel mükemmelliğini artırmak için uluslararası işbirliklerinin devam ettiği belirtildi.

İGA Akademi'nin yürüttüğü bu program, çalışmalara yurt dışı deneyimini dahil ederek, çalışanların kişisel gelişimini desteklemektedir. Ayrıca, İGA İstanbul Havalimanı, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) ve Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) gibi saygın kuruluşların desteğiyle bu projeye 2 yıldır liderlik etmektedir.

Kişisel Gelişim ve Kültür Paylaşımı

İstanbul Havalimanı son 2 yıl içerisinde toplamda 6 çalışanı yurt dışı görevde bulunmak üzere gönderirken, 12 misafir çalışanı ağırladı. Seoyun Kim, bu program çerçevesinde 1 yıl süresince resmi görev yaptı ve farklı departmanlarda edindiği deneyimleri paylaşarak sunum gerçekleştirdi.

Mezuniyet Töreni

Mezuniyet törenine katılanlar arasında İGA İstanbul Havalimanı yöneticilerinin yanı sıra Incheon Uluslararası Havalimanı Kurumsal Strateji Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ga Kyun Shin, Uluslararası İlişkiler Direktörü Vin Kim ve Kıdemli Müdürü Jun Choi yer aldı. Bu etkinlik, havacılık sosyal ağındaki işbirliğini daha da pekiştirdi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın "Kardeş Havalimanları" projesi kapsamında Güney Kore Incheon Uluslararası Havalimanı'yla yürüttüğü "Secondee ve Geçici Personel Değişim Programları"nda ilk dönem mezunu Seoyun Kim oldu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın "Kardeş Havalimanları" projesi kapsamında Güney Kore Incheon Uluslararası Havalimanı'yla yürüttüğü "Secondee ve Geçici Personel Değişim Programları"nda ilk dönem mezunu Seoyun Kim oldu.