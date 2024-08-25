İGA ve Türkiye Paralimpik Komitesi Arasında Önemli İşbirliği İmzalandı

İGA ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi İşbirliği Yapacak

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, Türkiye Paralimpik Komitesi ile önemli bir işbirliği ön niyet protokolü imzaladı. Tören, İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde düzenlendi.

Önemli Tören ve Katılımcılar

Tören, 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'na katılacak olan milli takım kafilesinin uğurlanmasının ardından gerçekleştirildi. Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve İGA Üst Yöneticisi Selahattin Bilgen'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, imza protokolü büyük bir heyecanla karşılandı.

Engelli Bireylere Özel Destekler

İGA CEO'su Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik tasarlandığını ve bu özelliğiyle "En Erişilebilir Havalimanı" ödülü aldığını belirtti. Bilgen, şunları ifade etti: "Hedefimiz herkes için konforlu bir seyahat deneyimi sunmak. Bu doğrultuda engelli yolcularımızı da planlamalarımızın merkezine alıyoruz."

Yapılan Destekler ve Hizmetler

Bilgen, İGA'nın sunduğu hizmetler arasında engelli otoparkı, özel yolcu hizmet alanları, elektrikli sandalye şarj istasyonları gibi birçok önemli hizmetin bulunduğunu vurguladı. Paralimpik Takımında 11 İGA çalışanı sporcunun yer aldığını hatırlatan Bilgen, "Bugün imzalayacağımız protokolle bu kültürü daha da ilerletmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Tam Destek ve İşbirliği

Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, İGA'nın her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, "İGA ile çok güzel işler yaptık. Engelli bireylerimiz, İGA'nın sunduğu hizmetlerle daha rahat seyahat edecek" şeklinde konuştu.

Hediye ve İyi Dilekler

İmza töreninin ardından Aksu, Bilgen'e Türkiye Paralimpik Takımı'nın formasını hediye etti. Her iki taraf da bu işbirliğinin sporculara büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti.

İGA Pass ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında işbirliği ön niyet protokolü imzalandı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen imza törenine, İGA İstanbul Havalimanı Ceo'su Selahattin Bilgen (sağda) ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu (solda) katıldı.

İGA Pass ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında işbirliği ön niyet protokolü imzalandı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen imza törenine, İGA İstanbul Havalimanı Ceo'su Selahattin Bilgen (sağda) ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu (solda) katıldı.

İGA Pass ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında işbirliği ön niyet protokolü imzalandı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen imza törenine, İGA İstanbul Havalimanı Ceo'su Selahattin Bilgen (sağda) ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu (solda) katıldı.

İGA Pass ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında işbirliği ön niyet protokolü imzalandı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen imza törenine, İGA İstanbul Havalimanı Ceo'su Selahattin Bilgen (sağda) ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu (solda) katıldı.

İGA Pass ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında işbirliği ön niyet protokolü imzalandı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen imza törenine, İGA İstanbul Havalimanı Ceo'su Selahattin Bilgen (sağda) ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu (solda) katıldı.

İGA Pass ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında işbirliği ön niyet protokolü imzalandı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen imza törenine, İGA İstanbul Havalimanı Ceo'su Selahattin Bilgen (sağda) ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu (solda) katıldı.