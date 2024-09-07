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İGDAŞ İşçileri Toplu Sözleşme Talebiyle Eylem Yaptı

TÜMTİS, İGDAŞ işçileri için toplu sözleşme talebinde bulundu, İBB ile görüşmelerde sonuç alınamadı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 18:40
İGDAŞ İşçileri Toplu Sözleşme Talebiyle Eylem Yaptı

İGDAŞ İşçileri Hakları İçin Eylemde

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) üyesi şoförler, İGDAŞ Genel Müdürlüğü önünde toplu sözleşme talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. İşçiler, hakları olan sendika mücadelesine dikkat çekmek amacıyla Eyüpsultan'da genel merkez önüne yürüdü.

Sendika Hakları İhlal Ediliyor

Basın açıklamasında söz alan TÜMTİS İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ersin Türkmen, sendika üyelerinin anayasal hakları olan toplu sözleşme gerçekleştirmenin engellendiğini ifade etti. Türkmen, "Sendika anayasal haktır, engellenemez" pankartı açarak işçilerin haklarına dikkat çekti.

Hak Talepleri ve Görüşmeler

Türkmen, "Sendikamız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Taşeron işçilerin kadroya alınması, sendika hakkına saygı gösterilmesi ve çoğunluk yetkisine itirazların geri çekilmesi taleplerimiz var" dedi.

Yıllardır İGDAŞ bünyesinde çalıştıklarını belirten Türkmen, "Taşeron kadrosunda bulunan işçiler, anayasal haklarını kullanarak sendikada örgütlendiler. Daha iyi çalışma koşulları için sendikamıza katıldılar. Çalışma Bakanlığı, çoğunluk tespiti konusunda 22 Mart 2024 tarihinde olumlu bir yanıt verdi" dedi.

Belediye ile Görüşmelerde Somut Sonuç Yok

Türkmen, başta İBB Başkanı İmamoğlu ile yapılan görüşmeler olmak üzere pek çok görüşme gerçekleştirdiklerini ancak somut bir sonuca ulaşılamadığını açıkladı. İBB yönetiminin iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen sorunların çözümü için etkili adımlar atılmadığını belirtti.

Tüm Taşıma İşçileri Sendikasına (TÜMTİS) üye şoförler, toplu sözleşme hakkından mahrum...

Tüm Taşıma İşçileri Sendikasına (TÜMTİS) üye şoförler, toplu sözleşme hakkından mahrum bırakıldıkları iddiasıyla İGDAŞ Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Tüm Taşıma İşçileri Sendikasına (TÜMTİS) üye şoförler, toplu sözleşme hakkından mahrum...

Tüm Taşıma İşçileri Sendikasına (TÜMTİS) üye şoförler, toplu sözleşme hakkından mahrum bırakıldıkları iddiasıyla İGDAŞ Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Tüm Taşıma İşçileri Sendikasına (TÜMTİS) üye şoförler, toplu sözleşme hakkından mahrum...

Tüm Taşıma İşçileri Sendikasına (TÜMTİS) üye şoförler, toplu sözleşme hakkından mahrum bırakıldıkları iddiasıyla İGDAŞ Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

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