Iğdır'da 2 Yıllık Kan Davası Sonlandı: 3 Aile Barıştı

Iğdır’da 2 yıl süren kan davası, Kadim Aşiretler Federasyonu ve kanaat önderlerinin arabuluculuğuyla üç aile arasında barışla sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 15:42
Kadim Aşiretler Federasyonu ve kanaat önderleri arabuluculuğu sağladı

Iğdır’da 3 aile arasında 2 yıldır devam eden kan davası, yapılan barış görüşmeleriyle son buldu.

Iğdır’da 2 yıl önce Çiçek ve Arda aileleri arasındaki bir husumetten dolayı ortaya çıkan kavgada Arda ailesinden 1 kişi hayatını kaybetti. Olaydan sonra iki aile arasında başlayan kan davasına Çiçek’in akrabaları olan Aras ailesi de dahil olmuştu.

Olayların büyümesini engellemek ve barışı tesis etmek için Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği ile beraberindeki aşiret ve kanaat önderleri devreye girdi. Yapılan arabuluculuk sonucunda aileler el sıkışarak anlaşmaya varırken, üç aile arasındaki kan davası sonlandırıldı.

Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan yaptığı konuşmada çok önemli bir barışa imza attıklarını belirterek şunları söyledi:

"Iğdır’da 2 yıl önce Gelturan ve Gıskan aşireti arasında maalesef husumet oluştu. Ondan sonra biz kanaat önderleri hemen olaya müdahil olduk. Diğer kanaat önderlerimizin araya girmesiyle 2 yıla yakın bir çaba sarf ettik. Hakikaten çok şükür bugün görüyorsunuz bu barışı temin ettik. Çok şükür bu barışı yaptık. Güzel bir şekilde barışın olmasında kanaat önderi ciddi manada katkısı oldu. Bölgemizde zaman zaman kanaat önderlerinin etkisi çok ciddi manada kendisini gösteriyor. Dolayısıyla kanaat önderlerimize, bölgemizdeki aşiret liderleri ve büyüklerimiz barışı oluşturmakta ciddi manada destekleri oluyor. Barışa kanaat önderlerinin etkisi olduğu için kanaat önderlerinin sözlerini dinlemesini arzu ediyoruz. Onların önerilerini, bunların ciddi gayretlerini, fedakarlıklarını gerçekten dinlemesini arzu ediyoruz. Çünkü onlar dinlendiği zaman barış daha kısa süreli, daha güzel, daha verimli bir şekilde oluyor. Kadim Aşiretler Federasyonu olarak Doğu ve Güneydoğu’da, Türkiye’de bütün illerde kendi faaliyetlerimiz var, devam ediyor. 100’den fazla aşiret Kadim Aşiret Federasyonu’na bağlıdır. Hemen hemen Doğu ve Güneydoğu’daki bütün bulunan aşiretler, kanaat önderleri bizim Kadim Aşiretler’le beraber hareket ediyoruz. Tabii Kadim Aşiretler’in faaliyetleri çoktur. Kendi kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi muhafaza etmek ve bilhassa biraz önce gördüğünüz gibi toplumun birlik beraberliğine ciddi manada hizmet etmek, barışları sağlamaktır"

Barış görüşmeleri sonrası bölge sakinleri ve taraflar arasında rahatlama yaşanırken, arabuluculuğun devam eden süreçlerde örnek teşkil etmesi bekleniyor.

