Iğdır'da 2015'te Şehit Olan 13 Polisi Anma Töreni Düzenlendi

Iğdır’da 2015'te Şehit Düşen 13 Polis İçin Mevlit Etkinliği

Iğdır'da, 8 Eylül 2015 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan 13 polis memuru için mevlit programı düzenlendi. Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında gerçekleştirilen etkinlikte, Ulucami ve Hacı Hacer camilerinde dualar edildi.

Şehitler için Mevlit Programı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim okunarak, mevlid-i şerif ile dualar yapıldı. Etkinlikte, şehitlerin anısı yaşatıldı.

Vali Ercan Turan'dan Anma Mesajı

Iğdır Valisi Ercan Turan, program sonunda yaptığı konuşmada, "13 canımızı 2015'te terör saldırısında kaybettik. Bizim inancımıza göre, rabbimizin lütfu ile şehitlerimiz ölümsüzdür. Her yıl, aziz hatıralarını rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Turan, saldırının gerçekleştiği yere anıt yapıldığını ve yakın zamanda açılışının yapılacağını belirtti. "Dilucu şehitlerinin hatırasını her zaman yaşatacağız. Suç ve terör örgütleriyle mücadelemiz sürecek" diye ekledi.

Şehit Ailelerine Başsağlığı

Vali Turan, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, güvenlik güçlerine başarılar diledi. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Onlar bizim değerli bir parçamız" dedi.

Iğdır'da, 9 yıl önce teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu, dua edildi.

Iğdır'da, 9 yıl önce teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu, dua edildi.

Iğdır'da, 9 yıl önce teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu, dua edildi.

Iğdır'da, 9 yıl önce teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu, dua edildi.