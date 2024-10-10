Iğdır'da 4 Gün Sürecek Gösteri Yürüyüşü ve Toplantı Yasakları

Iğdır'da Yeni Yasaklar Uygulanıyor

Iğdır Valiliği, il genelinde gerçekleştirilecek gösteri yürüyüşleri, açık hava toplantıları ve basın açıklamalarının 4 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Kararın Nedenleri

Valilikten gelen açıklamada, bahse konu kararın milli güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlığı korumak amacıyla alındığı ifade edildi. Söz konusu eylemlerin, Anayasa ve kanunlarla belirlenen sınırlandırma şartlarına uygun olduğu vurgulandı.

Yasak Kapsamındaki Etkinlikler

Açıklamada, Iğdır il sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarının onayladığı etkinlikler dışındaki tüm açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri ve çeşitli sosyal etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. Yasak kapsamına, manzaralı merasimler, mitingler, tiyatrolar ve konserler gibi etkinlikler de dahil edildi.

Yasağın Geçerlilik Süresi

Yasağın geçerlilik tarihi olarak 10 Ekim 2024'ten 14 Ekim 2024'e kadar belirtilmiş ve bu sürede Iğdır il merkezi ile ilçeleri dahil olmak üzere tüm il sınırları kapsamına alınmıştır. Ayrıca, dışarıdan toplu katılım Sağlanamayacak.

Bu durum, Iğdır'da yapılacak olan eylemlerin güvenlik açısından düzenlenmesi ve olası şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla alınmış bir önlemdir.