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Iğdır'da 5 Katlı Binada Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Iğdır'daki bir 5 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 23:51
Iğdır'da 5 Katlı Binada Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Iğdır'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Iğdır şehir merkezinde yer alan İbrahim Bozyel Caddesi'ndeki 5 katlı bir bina, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu büyük korku yaşadı.

Yangın Anındaki Gelişmeler

Yangının 4. katında başladığı bildirildi. Çevredeki vatandaşların durumu hemen bildirmesinin ardından, itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaklaşık 2 saat süren yoğun bir çabanın ardından itfaiye, yangını kontrol altına alarak çevredeki binalara sıçramasını engellemeyi başardı.

Trafik Önlemleri ve Son Durum

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan cadde, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Bölgedeki vatandaşlar ise olaydan büyük bir şok yaşadı.

Sonuç olarak, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.

Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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