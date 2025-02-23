Iğdır'da 75 Köy Yolu İki Günde Ulaşıma Açıldı

Iğdır'da Karla Mücadele Başarıyla Tamamlandı

Iğdır'da etkili olan kar yağışı, bölgedeki 75 köyün yolunu ulaşıma kapatmıştı. Ancak Iğdır İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, iki günde yolları tekrar açmayı başardı.

Hızla gerçekleştirilen kar mücadelesi çalışmaları sayesinde, kent merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı köy yolları kardan temizlendi ve ulaşım sağlandı. Ekiplerin yoğun çabası, yerel halk tarafından takdirle karşılandı.

Köy Muhtarlarından Destek Mesajları

Tuzluca ilçesine bağlı Güllüce köyü Muhtarı Yusuf Tosun, iki gün önce yaşanan kar yağışının ardından yolların açıldığını belirterek, “Allah devletimizden ve kurum amirlerimizden razı olsun. İl Özel İdaresi’nin ekiplerinden razıyız, sağ olsunlar, var olsunlar.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Karakoyun köyü Muhtarı Yücel Çelikten de, “Allah devletimize zeval vermesin. Yollarımız kar yağar yağmaz hemen açılıyor. Bir hastamız oldu mu iş makineleri hemen geliyor, bu nedenle hiçbir şekilde mağduriyet yaşamıyoruz.” şeklinde konuştu.

Güzel haberler devam ederken, bölgede kar yağışı ve tipi etkisini göstermeye devam etmekte. Ekiplerin çalışmaları da aralıksız sürmektedir.