Iğdır'da 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı, İnsan Kaçakçısı Tutuklandı

Iğdır'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Iğdır'da, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Aynı operasyonda, insan kaçakçılığı suçlamasıyla bir zanlı tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uygulama esnasında durdurulan şüpheli bir araçta yapılan kontroller sonucunda 9 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan Kaçakçısı Tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan insan kaçakçısı I.C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu olay, Iğdır'daki göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.