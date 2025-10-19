Iğdır’da 9 Gündür Kayıp Alzheimer Hastası İçin Bin Kişilik Arama

Iğdır Küllük köyünde 9 gündür kayıp olan 80 yaşındaki Alzheimer hastası İslam Temeş için AFAD, JAK, komando ve yüzlerce personelle bin kişilik arama sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 12:31
Iğdır’da 9 Gündür Kayıp Alzheimer Hastası İçin Bin Kişilik Arama

Iğdır’da 9 gündür kayıp Alzheimer hastası için yoğun arama

Vali talimatıyla ekip sayısı 114’ten bine yükseldi

Küllük köyünde 9 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Temeşin bulunması için yürütülen çalışmalar hız kazandı.

Iğdır Valisi Ercan Turan, dün 114 kişinin katıldığı ve hiçbir ize rastlanılmayan arama sonrası, çalışmaların tüm kamu kurumları tarafından desteklenmesi yönünde talimat verdi.

Valilik talimatı üzerine AFAD, UMKE, JAK, komando birliklerinin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturduğu ekiplerin katılımıyla arama kurtarma personeli sayısı bine yükseldi.

Aramalar; Küllük köyü ile civar köy içleri, sulama kanalları, tarlalar ve İslam Temeş’in bulunabileceği diğer noktaları kapsayacak şekilde genişletildi.

Çalışmalar, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve arama köpekleri desteğiyle sürdürüyor. Ekipler, gruplara ayrılarak belirlenen bölgelere sistemli şekilde intikal ediyor.

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB-AKUB) Lideri Muharrem İldokuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugüne kadar çalışmaları en fazla 114 kişiyle sürdürüyorduk. Dün Sayın Valimiz Ercan Turan’ın talimatıyla tüm kurumlardan personellerin gelmesiyle bu sayı bine çıktı."

İldokuz, arama mantığını anlatarak şunları ekledi:

"İlk başta köy içlerini aradık, sulama kanallarını aradık, şimdi ise biçilmeyen mısır tarlalarını arıyoruz, en son oralar kaldı. İnsansız Hava Araçlarımız da (İHA) var, Jandarma Arama Kurtarma’nın (JAK) arama kurtarma köpekleri de var. Tüm teknolojik aletleri de kullanıyoruz. Bugün akşama kadar arama yapacağız, İslam amcamıza ulaşana kadar devam edeceğiz."

Iğdır'ın Küllük köyünde 9 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmenin...

Iğdır'ın Küllük köyünde 9 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmenin bulunması için çalışmalar sürüyor. Iğdır Valisi Ercan Turan, dün 114 kişinin katılımıyla yapılan ve hiçbir ize rastlanılmayan İslam Temeş’in bulunması çalışmalarına tüm kamu kurumlarının katılması için talimat verdi. Talimat üzerine AFAD, UMKE, JAK, komando birliklerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulan ekiplerin katılımıyla arama kurtarmacı sayısı bine yükseldi.

Iğdır'ın Küllük köyünde 9 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmenin...

İLGİLİ HABERLER

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enstitü Sosyal, 'İlkokul Çocuklarının Söz Varlığı Projesi'ni Tanıttı
2
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
3
Çin, Çienfan Takım Uydu Ağı için Yeni Uydular Fırlattı
4
İstanbul'da Kaçak Ürün Operasyonu: 10 Bin Üzerinde Gözlük, Saat ve Çanta Ele Geçirildi
5
Fidan: En büyük risk İsrail'in Suriye üzerinden yayılmacılığı
6
Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobil: 4 Kişi Ağır Yaralandı
7
Afyonkarahisar'da Kaza: Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı — 1 Çocuk Öldü, 2 Yaralı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)