Iğdır’da 9 Gündür Kayıp Alzheimer Hastası İçin Bin Kişilik Arama

Iğdır’da 9 gündür kayıp Alzheimer hastası için yoğun arama

Vali talimatıyla ekip sayısı 114’ten bine yükseldi

Küllük köyünde 9 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Temeşin bulunması için yürütülen çalışmalar hız kazandı.

Iğdır Valisi Ercan Turan, dün 114 kişinin katıldığı ve hiçbir ize rastlanılmayan arama sonrası, çalışmaların tüm kamu kurumları tarafından desteklenmesi yönünde talimat verdi.

Valilik talimatı üzerine AFAD, UMKE, JAK, komando birliklerinin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturduğu ekiplerin katılımıyla arama kurtarma personeli sayısı bine yükseldi.

Aramalar; Küllük köyü ile civar köy içleri, sulama kanalları, tarlalar ve İslam Temeş’in bulunabileceği diğer noktaları kapsayacak şekilde genişletildi.

Çalışmalar, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve arama köpekleri desteğiyle sürdürüyor. Ekipler, gruplara ayrılarak belirlenen bölgelere sistemli şekilde intikal ediyor.

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB-AKUB) Lideri Muharrem İldokuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugüne kadar çalışmaları en fazla 114 kişiyle sürdürüyorduk. Dün Sayın Valimiz Ercan Turan’ın talimatıyla tüm kurumlardan personellerin gelmesiyle bu sayı bine çıktı."

İldokuz, arama mantığını anlatarak şunları ekledi:

"İlk başta köy içlerini aradık, sulama kanallarını aradık, şimdi ise biçilmeyen mısır tarlalarını arıyoruz, en son oralar kaldı. İnsansız Hava Araçlarımız da (İHA) var, Jandarma Arama Kurtarma’nın (JAK) arama kurtarma köpekleri de var. Tüm teknolojik aletleri de kullanıyoruz. Bugün akşama kadar arama yapacağız, İslam amcamıza ulaşana kadar devam edeceğiz."

Iğdır'ın Küllük köyünde 9 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmenin bulunması için çalışmalar sürüyor. Iğdır Valisi Ercan Turan, dün 114 kişinin katılımıyla yapılan ve hiçbir ize rastlanılmayan İslam Temeş’in bulunması çalışmalarına tüm kamu kurumlarının katılması için talimat verdi. Talimat üzerine AFAD, UMKE, JAK, komando birliklerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulan ekiplerin katılımıyla arama kurtarmacı sayısı bine yükseldi.