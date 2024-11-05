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Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığına Satırla Saldırı

Iğdır'da bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırdı. Olay sonrasında şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:58
Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığına Satırla Saldırı

Iğdır'da Satırla Saldırı Olayı

Bağlar Mahallesi'nde bulunan AK Parti Iğdır İl Başkanlığı binası, sabah saatlerinde bir saldırıya uğradı. Olay, elinde satırla binanın camlarını kırarak içeri girmeye çalışan Bilen B. isimli şahsın ikna edilmesiyle sonuçlandı.

Polisin Müdahalesi

Bilen B, içeri girdikten sonra bağırmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi sakinleştirerek satırı bırakmasını sağladı. Yaşanan bu anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay sonrası Bilen B. gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Iğdır'da, Bağlar Mahallesi'ndeki AK Parti Iğdır İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde gelen bir...

Iğdır'da, Bağlar Mahallesi'ndeki AK Parti Iğdır İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde gelen bir kişi, elindeki satırla binanın camlarını kırarak içeri girip bağırmaya başladı. Şüpheli, polislerce satırı bırakmaya ikna edilerek gözaltına alındı.

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