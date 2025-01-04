Iğdır'da Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Iğdır'da Akaryakıt Kaçakçılığına Geçit Yok

Iğdır'da gerçekleştirilen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla akaryakıt getiren kişilere yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

İlçedeki bir adrese düzenlenen operasyonda, bir evin bitişiğine yapılan eklentide toplamda 2 bin 463 litre kaçak akaryakıt ve elektrikli yakıt aktarım ünitesi ele geçirildi. Bu operasyon, kaçak akaryakıt ticaretine karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olarak kaydedildi.

Yetkililer, operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüphelinin, hukuki süreçlerin başlatılması için emniyete teslim edildiğini açıkladı.