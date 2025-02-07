Iğdır'da Arama-Kurtarma Tatbikatı Gerçekleşti

Iğdır'da Arama-Kurtarma Tatbikatı Düzenlendi

Iğdır’da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve dağcıların katılımıyla kapsamlı bir arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo Gereği Kaybolan Kişi Arandı

Melekli beldesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği arazide kaybolan bir kişi için AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve dağcılar ortak bir arama çalışması başlattı. JAK'ın hassas burunlu köpeklerinden de destek alınarak kaybolan kişi kısa sürede bulundu ve ambulansa ulaştırıldı.

Arazi Koşulları ve Doğal Afetler Konusunda Bilgilendirme

Tatbikat süresince katılımcılara, arazi şartları ve doğal afetler sırasında karşılaşabilecekleri zorluklar hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerin ardından, Iğdır'daki AFAD binasına geçildi ve burada Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Vali Ercan Turan'dan Deprem Mesajı

Vali Ercan Turan, bu anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, depremler sonucu hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Turan, "Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremlerin yıl dönümünde depremde şehit olanların aziz hatıralarını tekrar hatırlamak istedik. 11 ilimizi, 14 milyon insanı etkileyen bu büyük depremin bıraktığı derin izleri anmak önemlidir." dedi.

Valilik olarak, doğal afetlere karşı gerekli hazırlık ve denetimlerin yapıldığına da vurgu yapan Vali Turan, bu tür büyük acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Iğdır’da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve dağcıların katılımıyla arama-kurtarma tatbikatı yapıldı. Melekli beldesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği arazide kaybolan kişi için AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve dağcıların katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Iğdır’da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve dağcıların katılımıyla arama-kurtarma tatbikatı yapıldı. Melekli beldesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği arazide kaybolan kişi için AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve dağcıların katılımıyla arama çalışması başlatıldı.