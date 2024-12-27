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Iğdır'da Azerbaycan Yatırım Fırsatları Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Azerbaycan'daki yatırım olanakları ve devlet destekleri Iğdır'da tanıtıldı; işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:35
Iğdır'da Azerbaycan Yatırım Fırsatları Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Iğdır'da Azerbaycan Yatırım Fırsatları Tanıtım Toplantısı

Iğdır'da düzenlenen "Azerbaycan Yatırım Fırsatları Tanıtım Toplantısı" ile Azerbaycan ve Nahçıvan'daki yatırım olanakları detaylandırıldı. Toplantı, kentin özel bir salonunda gerçekleştirildi ve önemli katılımcılar bir araya geldi.

Toplantıya Iğdır Valisi Ercan Turan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, iş adamları ve çeşitli sektör temsilcileri katılım gösterdi.

İlk Açılış ve Saygı Duruşu

Program, Kazakistan'daki kaza sonucunda hayatını kaybeden Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağındaki kişilerin anısına yapılan saygı duruşu ve ülkelerin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Bu anlamlı başlangıcın ardından, Azerbaycan'daki yatırım fırsatları ve devlet destekleri hakkında sunumlar yapıldı.

İşbirliği Fırsatları ve Yatırım Vurgusu

Sunumların ardından katılımcı iş insanlarının soruları yanıtlanarak, işbirliği fırsatları değerlendirildi. Vali Turan, birçok Iğdırlı iş adamının Nahçıvan ve Bakü'de yatırım yaptığını belirtti.

Toplantının önemine dikkat çeken Turan, "Zengezur Koridoru" olarak adlandırılan orta koridorun, ticaret yollarının belirleyiciliğine vurgu yaptı. Turan, bu koridorun 2015 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından canlandırıldığını hatırlatarak, "Orta Asya Türk devletleri, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa'nın bütün pazarları inanılmaz bir biçimde ulaşılabilir hale gelecektir," dedi.

Ticaret Hacminin Artırılması

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ise iki ülke arasındaki ticaretin önemine değinerek, "Türkiye'nin bu bölgeleri ile Azerbaycan'ın Nahçıvan, Karabağ, Zengezur bölgeleri arasında ticaret hacminin artırılması en önemli konulardan biri olmalıdır. Bu nedenle iş adamlarının karşılıklı ziyaret ve gezileri önem taşımaktadır," ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Nahçıvan'da yapılabilecek yatırımlar, Iğdır'da düzenlenen "Azerbaycan Yatırım...

Azerbaycan ve Nahçıvan'da yapılabilecek yatırımlar, Iğdır'da düzenlenen "Azerbaycan Yatırım Fırsatları Tanıtım Toplantısı"nda tanıtıldı. Kentteki özel bir salonda düzenlenen toplantıya, Iğdır Valisi Ercan Turan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, iş adamları ve sektör temsilcileri katıldı. Program, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler ve şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve ülkelerin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Azerbaycan ve Nahçıvan'da yapılabilecek yatırımlar, Iğdır'da düzenlenen "Azerbaycan Yatırım...

Azerbaycan ve Nahçıvan'da yapılabilecek yatırımlar, Iğdır'da düzenlenen "Azerbaycan Yatırım Fırsatları Tanıtım Toplantısı"nda tanıtıldı. Kentteki özel bir salonda düzenlenen toplantıya, Iğdır Valisi Ercan Turan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, iş adamları ve sektör temsilcileri katıldı. Program, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler ve şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve ülkelerin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

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