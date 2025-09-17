Iğdır'da Balya Makinesine Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Iğdır'ın Kerimbeyli köyünde balya makinesine elbisesi kapılan 25 yaşındaki Fuat Malgaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:22
Iğdır'da Balya Makinesine Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Iğdır'da Balya Makinesine Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Iğdır'ın Kerimbeyli köyünde tarlada çalışırken meydana gelen kazada, 25 yaşındaki Fuat Malgaz kıyafetinin balya makinesinin şaftına kapılması sonucu ağır yaralandı.

Kendi arazisinde biçilen otları balya yapan Malgaz, henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetinin makineye dolanmasıyla tehlikeli şekilde etkilendi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Malgaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç olay sonrası Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Malgaz'ın cenazesi Kerimbeyli köyünde toprağa verildi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi' Paneli
3
Yurdakul: Terörsüz Türkiye Devlet Politikası Haline Geldi
4
Tokat Artova'da makilik yangını söndürüldü: 50 dönüm zarar
5
THY Port Sudan uçuşlarını başlattı — İstanbul-Port Sudan seferleri
6
TEKNOFEST Zaman Tüneli: Teknolojinin Dünü ve Bugünü
7
Kırklareli'de IPARD III Tanıtımı: TKDK Başkanı Antalyalı'dan 74 Milyar Dolar Vurgusu

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa