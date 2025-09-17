Iğdır'da Balya Makinesine Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Iğdır'ın Kerimbeyli köyünde tarlada çalışırken meydana gelen kazada, 25 yaşındaki Fuat Malgaz kıyafetinin balya makinesinin şaftına kapılması sonucu ağır yaralandı.

Kendi arazisinde biçilen otları balya yapan Malgaz, henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetinin makineye dolanmasıyla tehlikeli şekilde etkilendi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Malgaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç olay sonrası Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Malgaz'ın cenazesi Kerimbeyli köyünde toprağa verildi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.