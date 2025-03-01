Iğdır'da Çocuğun İstismarı Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Iğdır'da, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan firari hükümlü U.A, 18 yıl hapis cezasıyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:50
Iğdır'da Çocuğun İstismarı Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Iğdır'da Cinsel İstismar Suçlusu Firari Hükümlü Yakalandı

Iğdır'da, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmasını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede, U.A. adlı zanlının yakalanması için kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon Sonrası Cezaevine Gönderildi

Polisin başarılı operasyonu sonucu yakalanan U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bu gelişme, Iğdır'da suçla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

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