Iğdır'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 15 Yakalandı, 2 Tutuklama

Iğdır'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu

Iğdır'da yapılan başarılı bir operasyonla 15 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde gerçekleştirdikleri bu operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 15 Afganistan uyruklu kişi tespit edilerek yakalandı.

Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne Teslim Edildi

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Bu operasyon, yasa dışı göçle mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.

İki Şüpheli Tutuklandı

Operasyonun ardından, düzensiz göçmenleri yurda yasa dışı yollarla soktukları belirlenen 2 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi. Bu tutuklamalar, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin ne denli kararlı bir şekilde sürdüğünü gözler önüne seriyor.

Iğdır'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenleri yurda yasa dışı yollarla soktukları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.