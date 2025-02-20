Iğdır'da Eğitime Kar Engeli: Yarın Okullar Tatil!

Iğdır'da Olumsuz Hava Koşulları Eğitimi Etkiliyor

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kar yağışının devam ettiği ve bu koşulların oluşturabileceği risklere karşı önleyici tedbirler alındığı bildirildi.

Açıklamada, il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verileceği ifade edildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı duyuruldu.