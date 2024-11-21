Iğdır'da Eşini Bıçaklayan Uzman Çavuş Tutuklandı

Iğdır'da Eşini Bıçaklayan Kadın Cinayeti

Iğdır'da yaşanan korkunç bir olayda, eşi tarafından bıçaklanan E.B yaşamını yitirdi. İddiaya göre, kentte uzman çavuş olarak görev yapan F.B, tartıştığı eşi E.B'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra, cesedini Yenimahalle köyü yakınlarındaki boş bir araziye bıraktı.

Olayın ardından F.B, jandarmaya giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu. Jandarma ekipleri, E.B'nin cesedinin bulunduğu bölgeye yönlendirilerek gerekli incelemeleri başlattı.

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından E.B'nin cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Iğdır'da uzman çavuş olarak görev yapan F.B, tartıştığı eşi E.B'yi bıçakla öldürdükten sonra Yenimahalle köyü yakınlarındaki boş bir araziye bıraktı. Ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından E.B'nin cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.