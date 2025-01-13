Iğdır'da Felçli Kedi Tedavi Altına Alındı

Iğdır'da Felçli Kediye Tedavi Süreci Başladı

Iğdır'da sokakta bulunan ve felçli olduğu tespit edilen kedinin tedavisine başlandı. Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Artemis Toka, tatil için memleketi Iğdır'a geldiğinde sokakta halsiz bulduğu kediyi veterinere götürdü.

Kedinin Durumu ve İlk Muayene

Toka, kediyi ilk muayenesinde sol ayağını kullanamadığını fark etti. Yapılan tetkikler sonucunda kedinin kırığı olmadığı belirlendi. Toka, "Bu nedenle kliniğe getirdim ve röntgen çektirdim. Kırık olmadığını anladık, ilk tedavisini yaptık. Bundan sonraki süreçte yapılacak fiziksel tedaviyi ben üstleneceğim," dedi.

Veterinerin Değerlendirmesi

Veteriner hekim Gürsel Aydın ise yaptıkları fiziki muayene ve röntgen sonucunda kedinin kırığının olmadığını belirtti ve "Ancak sinirsel his kaybı olduğunu gördük. Bu yönde bir tedaviye başladık. Sürecimiz, fizik tedavi yöntemiyle devam edecek," ifadelerini kullandı.

Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde eğitim gören ve tatil dolayısıyla memleketi Iğdır'a gelen Artemis Toka, sokakta halsiz bulduğu kediyi veterinere götürdü. Tetkiklerde felçli olduğu tespit edilen kediyi sahiplenen Toka, hayvana uygulanacak fizik tedavi sürecini kendisi üstlenecek.

Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde eğitim gören ve tatil dolayısıyla memleketi Iğdır'a gelen Artemis Toka, sokakta halsiz bulduğu kediyi veterinere götürdü. Tetkiklerde felçli olduğu tespit edilen kediyi sahiplenen Toka, hayvana uygulanacak fizik tedavi sürecini kendisi üstlenecek.