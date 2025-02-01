Iğdır'da Hafif Ticari Araç Devri, 2 Yaralı

Iğdır'da meydana gelen talihsiz bir kaza, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Hüseyin Can Aras’ın kullandığı 76 AAJ 259 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında refüje çarparak devrildi.

Yaralılar olarak sürücü Aras ve araçta bulunan Nida Aras hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza sonrasında trafiğe kapanan yol, aracın vinçle kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Olayın yaşandığı bölgeye intikal eden ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak kazanın sebepleri üzerinde incelemelerde bulundu.