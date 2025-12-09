Iğdır'da İlaçlı Tomografi İddiası: 1,5 Yaşındaki Çocuğa İki Ameliyat

15 Kasım 2025 gecesi Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle götürülen 1,5 yaşındaki Osman Poyraz Meşe ile ilgili aile, tomografi sırasında yaşananlar nedeniyle çocuğun iki ameliyat geçirdiğini ve kolunda kalıcı izler oluştuğunu iddia ediyor. Aile, sorumlular hakkında dava açtı.

Anne Meşe'nin İddiaları

Anne Nejla Meşe, oğlunun gece boyunca acilde tutulduğunu, tahlillerin temiz çıkmasının ve serum uygulanmasının ardından erkek doktorun kendilerini taburcu ettiğini söyledi. Sabaha kadar hastaneden ayrılmadıklarını belirten Meşe, nöbet değişiminde görevli kadın doktorun onları "önlem amaçlı" ilaçlı tomografi'ye yönlendirdiğini aktardı.

Doktora işlemde risk olup olmadığını sorduğunu anlatan Meşe, doktorun "Alerjik durumlar olabilir" dediğini ve "Ama önemli bir şey olmadığını" belirttiğini söyledi. Tekrar "Bir sakıncası var mı?" diye sorduğunda doktorun kendisine "Yok, tekrar anlatmama gerek var mı?" diyerek çıktığını öne sürdü.

Tomografi Sırasında Yaşananlar

Tomografi bölümüne indiklerinde görevli memurun "Neden ilaçlı tomografi çekiyoruz?" diye bağırdığını söyleyen Meşe, memurun hem doktorun hem kendi imzasını istediğini belirtti. Onay formunu imzalayıp odaya döndüklerini anlatan anne, "İlaç verildi, makine çalıştı ve görevli dışarı çıktı. Birden çocuğumun kolu 5–10 saniye içinde balon gibi şişmeye başladı. Bağırdım ama kimse gelmedi. İşlem bitince memur 'Ovalayın geçer' dedi" ifadelerini kullandı.

Meşe, durumu doktora anlattığında doktorun anjiokatı çıkarıp ortadan kaybolduğunu iddia etti. Ortopedi doktorunun geldiğini ve "Alçıya alacağız, kol şişmiş" dediğini, nedenini sorduğunda ise babasını çağırmasını istediğini aktardı. Ortopedi doktorunun "Kangren olabilir, ameliyat gerekebilir" dediği belirtildi.

Ameliyatlar ve Sonrası

Ailenin aktardığına göre Osman Poyraz Meşe aynı gece acil olarak ameliyata alındı. Anne Meşe, çocuğun 16 Kasım'daki ilk ameliyatın ardından 20 Kasım'da ikinci bir ameliyat daha geçirdiğini ve yaklaşık 10 gün hastanede kaldığını söyledi. Meşe, ameliyat sırasında çocuğun kolunda derin doku hasarı oluştuğunu, plastik cerrahın "sevk edilse kolun kesilmek zorunda kalabileceğini" belirttiğini aktardı.

Anne, tomografi işlemini uygulayanın kadın doktor olduğunu, şikayet ettiklerinde hastanenin müdahaleyi ilk yapan erkek doktorun ismini verdiğini, kadın doktorun isminin hiçbir kayıtta yer almadığını öne sürdü. Meşe, "Ne gerekiyorsa yapılsın. Bu ihmal yüzünden çocuğum bu hale geldi. Başka çocuklar aynı şeyi yaşamasın." dedi.

Çocuğun Durumu ve Ailenin Talebi

Anne Meşe, çocuğun psikolojik olarak etkilendiğini, eve yaklaşmadığını, geceleri ağladığını ve kolunu sakladığını belirtti. Meşe, çocuğun ameliyat sonrası kalıcı izleri olduğunu, hastaneye götürmeye korktuğunu söyledi ve sorumluların hesap vermesini istedi.

Hastane Açıklaması

Konu ile ilgili olarak Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi tarafından idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili iddialar aile tarafından dile getirilmektedir. Hastane soruşturması sonuçlanmadan kesin bir yargıya varılamaz.

