İğdır'da Jandarma Operasyonunda 44 Sikke ve 136 Tarihi Obje Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı'nın takibi ve operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında takibe alınan şüphelinin Tuzluca ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.
Operasyonda 44 sikke, 136 tarihi eser niteliğinde obje ve 2 ruhsatsız tabanca bulundu.
Olayla ilgili yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Iğdır'da takibe alınan şüphelinin adresinde, tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler ele geçirildi.