İğdır'da Jandarma Operasyonunda 44 Sikke ve 136 Tarihi Obje Ele Geçirildi

Iğdır'da jandarma operasyonunda Tuzluca'da 44 sikke, 136 tarihi obje ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:22
İl Jandarma Komutanlığı'nın takibi ve operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında takibe alınan şüphelinin Tuzluca ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.

Operasyonda 44 sikke, 136 tarihi eser niteliğinde obje ve 2 ruhsatsız tabanca bulundu.

Olayla ilgili yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

