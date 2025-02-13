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Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Satan Şüpheli Yakalandı

Iğdır'da odunluğunda kaçak akaryakıt satan bir şüpheli jandarma tarafından yakalandı, 3 ton 200 litre akaryakıt ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:21
Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Satan Şüpheli Yakalandı

Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Iğdır'da, evinin odunluğunda kaçak akaryakıt satışı yaptığı iddia edilen bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde yurda yasa dışı yollarla sokulan akaryakıtı satan şüpheliyi izlemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda, şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramalarda odunluk bölümünde bulunan tankerde 3 ton 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheli, kurduğu sistemle akaryakıt satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Iğdır'da, evinin odunluğunda kurduğu sistemle kaçak akaryakıt sattığı iddia edilen şüpheli...

Iğdır'da, evinin odunluğunda kurduğu sistemle kaçak akaryakıt sattığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonda odunluk bölümünde bulunan tankerin içinde 3 ton 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Iğdır'da, evinin odunluğunda kurduğu sistemle kaçak akaryakıt sattığı iddia edilen şüpheli...

Iğdır'da, evinin odunluğunda kurduğu sistemle kaçak akaryakıt sattığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonda odunluk bölümünde bulunan tankerin içinde 3 ton 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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