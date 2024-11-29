Iğdır'da Kaçak Botoks İlaçları Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Iğdır'da Kaçak Botoks İlaçları Operasyonu

Iğdır'da, gümrük kaçağı botoks ilacıyla ilgili düzenlenen operasyonda, 4 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla botoks ve uyuşturucu malzemesi soktukları iddiasıyla şüphelileri takibe aldı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 317 botoks ilacı ve 1102 uyuşturucu hap ele geçirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Iğdır'da düzenlenen gümrük kaçağı botoks ilacı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 317 botoks ilacı ile 1102 uyuşturucu hap ele geçirildi.