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Iğdır'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 20:02
Iğdır'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Iğdır'da Kaçakçılık Operasyonu Düzenlendi

Iğdır’da gerçekleştirilen büyük bir operasyonun sonucunda, çorap poşetleri içinde gizlenmiş kaçak sigara ve ekmeklerin içinde saklanan uyuşturucu haplar ele geçirildi. Operasyonda üç şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılıkla Mücadele Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla belirli adresleri hedef alarak kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen aramalarda, çorap poşetleri içerisinde toplamda 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ve ekmeklerin içine gizlenmiş 75 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Toplum Sağlığına Yönelik Tehditler

Bu tür kaçakçılık faaliyetleri, toplum sağlığını tehdit eden unsurlar arasında yer almakta. Emniyet güçleri, bu gibi olayların önüne geçmek için yoğun bir şekilde çalışmakta ve halkı bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler yürütmektedir.

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