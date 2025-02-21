Iğdır'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Iğdır'da iki gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı, ekipler devreye girdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:12
Iğdır'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Iğdır'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Son iki gündür aralıklarla devam eden yağışlar, Pamuk Geçidi gibi bazı bölgelerde ciddi sorunlar meydana getirdi.

Buzlanma ve kar nedeniyle bazı tırların yoldan çıktığı bildirildi. Karayolları ekipleri, iş makineleri ile birlikte devreye girerek, mahsur kalan araçları kurtarma çalışmalarına başladılar.

Ayrıca, Ağrı-Iğdır kara yolunda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor. Tır sürücüsü Serdar Kaplan, gece saatlerinde etkili olan yoğun kar nedeniyle aracının kayıp yoldan çıktığını ve ekiplerin yardımıyla güvenli bir şekilde geçiş sağladıklarını belirtti. Kaplan, "Sağ olsun ekipler yardımımıza koştular, yolumuzu açtılar ve aracımızı çekerek güvenli bir şekilde geçişimizi sağladılar" ifadesini kullandı.

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