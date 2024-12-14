Iğdır'da Kardan Kapanan 12 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı, birçok köy yolunun kapanmasına neden oldu. Ancak, İl Özel İdaresi ekipleri, Aralık ve Tuzluca ilçeleri ile kent merkezine bağlı toplam 12 köy yolunu ulaşıma açmayı başardı.

Kar Temizleme Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

Ekipler, iş makineleri ile açtıkları yollarda kar temizleme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. İş makinesi operatörü Mehmet Sayılmış, yaptığı açıklamada, yüksek kesimlerdeki yoğun buzlanmaya dikkat çekerek, "Dünden beri üç ekip olarak başlattığımız çalışma sonucunda bütün köy yollarını açtık," ifadelerini kullandı.

Iğdır'da yoğun kar yağışından dolayı kapanan 12 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle açtığı yollarda kar temizleme ve genişletme çalışması yapıyor.

Iğdır'da yoğun kar yağışından dolayı kapanan 12 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle açtığı yollarda kar temizleme ve genişletme çalışması yapıyor.