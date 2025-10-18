Iğdır'da Kayıp Alzheimer Hastası Emekli Öğretmen İslam Temeş 8 Gündür Aranıyor

Iğdır'ın Küllük köyünde 10 Ekim'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Temeş için 100 km² alanda 114 personelle arama sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 18:36
Iğdır'da Kayıp Alzheimer Hastası Emekli Öğretmen İslam Temeş 8 Gündür Aranıyor

Iğdır'da 8 Gündür Kayıp: Alzheimer Hastası İslam Temeş İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Küllük köyünde yoğun arama

Iğdır'ın Küllük köyünde 10 Ekim'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Temeş için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sekizinci gününde de devam ediyor.

Vali Ercan Turan, bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyip görevlilerden bilgi aldı. Turan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay İlkay Gül ile arama faaliyetlerinin yürütüldüğü alana gelerek AFAD, UMKE, JAK, komando ve güvenlik korucuları ile bir araya geldi.

Çalışmaların 100 kilometrekarelik bir alanda ve 114 personelin katılımıyla yürütüldüğü belirtildi. Ekipler, mısır tarlalarını biçtirerek, dronlar ve iz takip köpekleriyle yoğunlaştırılmış arama gerçekleştiriyor.

Vali Turan, alanda gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mısır tarlalarının içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Birçok mısır tarlasını biçtiriyoruz. Dronlar, iz takip köpekleriyle yoğun bir şekilde amcamızı bulmak için gayret gösteriyoruz.”

Turan, ayrıca tedbir amaçlı yeni uygulamalara başlayacaklarını vurgulayarak, “Bu tür durumlar bir daha yaşanmasın diye ilimizde yeni tedbirler almaya başladık. İnşallah bu tür durumda olan hastalarımızı tespit ediyoruz. Durumu olanlara kendilerine çip taktıracağız, durumu olmayanlara biz yardımcı olacağız. Bundan sonra bu tür hadiselerin yaşanmasını istemiyoruz. İnşallah sağ salim İslam Temeş amcamıza ulaşırız. Umutluyuz, ekiplerimiz gayretli.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığını bildirdi. Arama ekiplerinin faaliyetleri, bölgedeki tarla taramalarının devam etmesiyle sürüyor.

Iğdır'ın Küllük köyünde 8 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmenin...

Iğdır'ın Küllük köyünde 8 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmenin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Iğdır'ın Küllük köyünde 8 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmenin...

İLGİLİ HABERLER

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümit Erkol Yeniden CHP Ankara İl Başkanı Seçildi
2
Çüngüş’te Kral Yolu Yürüyüşü, Bağ Bozumu ve Nar Festivali Coşkusu
3
Edirne’de Fıstık Festivali: En Güzel Fıstık Seçildi
4
Burdur'da 1. Mantık ve Matematik Çalıştayı MAKÜ'de gerçekleştirildi
5
Bodrum'da Gezi Teknesinde Yaralanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tıbbi Tahliye Edildi
6
İstanbul'da Sıfır Atık Forumu: Yapay Zeka ile Gıda Atığına Çözüm
7
İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu: BM Kuruluşları Sürdürülebilirlikte Rolünü Tartıştı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)