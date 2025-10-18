Iğdır'da Kayıp Alzheimer Hastası Emekli Öğretmen İslam Temeş 8 Gündür Aranıyor

Iğdır'da 8 Gündür Kayıp: Alzheimer Hastası İslam Temeş İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Küllük köyünde yoğun arama

Iğdır'ın Küllük köyünde 10 Ekim'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Temeş için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sekizinci gününde de devam ediyor.

Vali Ercan Turan, bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyip görevlilerden bilgi aldı. Turan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay İlkay Gül ile arama faaliyetlerinin yürütüldüğü alana gelerek AFAD, UMKE, JAK, komando ve güvenlik korucuları ile bir araya geldi.

Çalışmaların 100 kilometrekarelik bir alanda ve 114 personelin katılımıyla yürütüldüğü belirtildi. Ekipler, mısır tarlalarını biçtirerek, dronlar ve iz takip köpekleriyle yoğunlaştırılmış arama gerçekleştiriyor.

Vali Turan, alanda gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mısır tarlalarının içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Birçok mısır tarlasını biçtiriyoruz. Dronlar, iz takip köpekleriyle yoğun bir şekilde amcamızı bulmak için gayret gösteriyoruz.”

Turan, ayrıca tedbir amaçlı yeni uygulamalara başlayacaklarını vurgulayarak, “Bu tür durumlar bir daha yaşanmasın diye ilimizde yeni tedbirler almaya başladık. İnşallah bu tür durumda olan hastalarımızı tespit ediyoruz. Durumu olanlara kendilerine çip taktıracağız, durumu olmayanlara biz yardımcı olacağız. Bundan sonra bu tür hadiselerin yaşanmasını istemiyoruz. İnşallah sağ salim İslam Temeş amcamıza ulaşırız. Umutluyuz, ekiplerimiz gayretli.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığını bildirdi. Arama ekiplerinin faaliyetleri, bölgedeki tarla taramalarının devam etmesiyle sürüyor.

