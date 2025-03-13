Iğdır'da Midibüs ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Iğdır'da midibüs ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Tugay Ç. hayatını kaybetti. Olayın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:33
Iğdır'da Midibüs ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Iğdır'daki Kaza Sonrası Acı Haber

Iğdır'da meydana gelen trajik bir kazada, midibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı ve bisiklet sürücüsü Tugay Ç. (25) hayatını kaybetti.

Kaza Ayrıntıları

Olay, Yaycı köyü yakınlarında gerçekleşti. Tugay Ç'nin kullandığı elektrikli bisiklet, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 EDV 862 plakalı midibüs ile çarpıştı. Çarpışma sonrası ağır yaralanan Tugay Ç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye ulaştırılan Tugay Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tugay'ın, Iğdır Devlet Hastanesi laboratuvarında görevli olduğu öğrenildi.

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