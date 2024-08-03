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Iğdır'da Organ Bağışı Kampanyası Başlatıldı

Iğdır'da sağlık çalışanları, organ bağışının önemini vurgulamak için 'Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel' kampanyası başlattı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:55
Iğdır'da Organ Bağışı Kampanyası Başlatıldı

Iğdır'da Organ Bağışının Önemi Vurgulandı

Iğdır’da, organ bağışını teşvik etmek amacıyla geniş kapsamlı bir kampanya hayata geçirildi. "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel" sloganıyla başlatılan bu girişim, İl Sağlık Müdürlüğü ve Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Kampanya, şehir genelinde organ bağışı bilincini arttırmayı hedefliyor.

Farkındalık Oluşturmak İçin Standlar Kuruldu

Kampanya kapsamında, Iğdır’ın ana caddelerinde kurulan stantlarla sağlık çalışanları, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak organ bağışı hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıyor. Kampanyanın başlangıcından bu yana, toplamda 80 organ bağışı alındığı bildiriliyor.

Organ Bağışının Hayat Kurtarıcı Rolü

Kampanya yıl boyunca devam edecek ve sağlık ekipleri, toplumda organ bağışının hayat kurtarıcı rolü konusunda geniş bir bilinç oluşturmayı hedefliyor. Dr. Nevruz Erez Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Gülsüm Eyrice, "Hedefimiz halkta farkındalık oluşturarak bağış sayısını artırmak" dedi.

Vatandaşların Destekleri Önemli

Organ bağışında bulunan Nazan Aras, "Bence herkesin organ bağışında bulunması gerekiyor, bu durumda korkulacak bir şey yok" şeklinde konuştu. Annesi de bağış yaptığını belirterek, "İnşallah organ bağışımız hayra vesile olur." diyerek bu tür kampanyaların önemine dikkat çekti.

Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel"...

Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel" sloganıyla, İl Sağlık Müdürlüğü ve Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi işbirliğinde geniş çaplı bir organ bağışı kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde, şehrin ana arterlerinde stantlar kurarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran sağlık çalışanları, organ bağışının önemine dair bilgilendirici broşürler dağıtarak farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel"...

Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel" sloganıyla, İl Sağlık Müdürlüğü ve Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi işbirliğinde geniş çaplı bir organ bağışı kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde, şehrin ana arterlerinde stantlar kurarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran sağlık çalışanları, organ bağışının önemine dair bilgilendirici broşürler dağıtarak farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel"...

Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel" sloganıyla, İl Sağlık Müdürlüğü ve Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi işbirliğinde geniş çaplı bir organ bağışı kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde, şehrin ana arterlerinde stantlar kurarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran sağlık çalışanları, organ bağışının önemine dair bilgilendirici broşürler dağıtarak farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel"...

Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel" sloganıyla, İl Sağlık Müdürlüğü ve Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi işbirliğinde geniş çaplı bir organ bağışı kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde, şehrin ana arterlerinde stantlar kurarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran sağlık çalışanları, organ bağışının önemine dair bilgilendirici broşürler dağıtarak farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel"...

Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel" sloganıyla, İl Sağlık Müdürlüğü ve Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi işbirliğinde geniş çaplı bir organ bağışı kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde, şehrin ana arterlerinde stantlar kurarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran sağlık çalışanları, organ bağışının önemine dair bilgilendirici broşürler dağıtarak farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel"...

Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel" sloganıyla, İl Sağlık Müdürlüğü ve Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi işbirliğinde geniş çaplı bir organ bağışı kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde, şehrin ana arterlerinde stantlar kurarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran sağlık çalışanları, organ bağışının önemine dair bilgilendirici broşürler dağıtarak farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel"...

Iğdır'da, organ bağışının önemini vurgulamak amacıyla "Yaşamak da Güzel, Yaşatmak da Güzel" sloganıyla, İl Sağlık Müdürlüğü ve Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi işbirliğinde geniş çaplı bir organ bağışı kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde, şehrin ana arterlerinde stantlar kurarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran sağlık çalışanları, organ bağışının önemine dair bilgilendirici broşürler dağıtarak farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

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