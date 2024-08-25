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Iğdır'da Otomobil ve İş Makinesi Çarpıştı: 2 Yaralı

Iğdır'da bir otomobil ve iş makinesinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:50
Iğdır'da Otomobil ve İş Makinesi Çarpıştı: 2 Yaralı

Iğdır'da Kaza: 2 Yaralı

Iğdır ilinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobil ile iş makinesi çarpıştı. Olay sonucunda 2 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Kaza, Iğdır merkezine bağlı Yukarı Çarıklı köyü çevresinde gerçekleşti. Necmettin Altınsoy'un yönetimindeki 22 RT 530 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sürücüye ait iş makinesi ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçtaki yolcular yaralandı.

Kurtarma Çalışmaları

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine acil durum ekipleri ve Iğdır Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araç içinde sıkışan sürücü Necmettin Altınsoy ve yolcu Zarife Abbasova, kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Hastaneye Kaldırma

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın sebebine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Iğdır'da Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı...

Iğdır'da Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesiyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Altınsoy ile araçtaki Zarife Abbasova yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Iğdır'da Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı...

Iğdır'da Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesiyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Altınsoy ile araçtaki Zarife Abbasova yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Iğdır'da Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı...

Iğdır'da Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesiyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Altınsoy ile araçtaki Zarife Abbasova yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Iğdır'da Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı...

Iğdır'da Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesiyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Altınsoy ile araçtaki Zarife Abbasova yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Iğdır'da Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı...

Iğdır'da Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesiyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Altınsoy ile araçtaki Zarife Abbasova yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Iğdır'da Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı...

Iğdır'da Necmettin Altınsoy'un kullandığı 22 RT 530 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yukarı Çarıklı köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesiyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Altınsoy ile araçtaki Zarife Abbasova yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

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