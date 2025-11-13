Iğdır'da 'Rüşvet' Soruşturması: Bir Avukat Tutuklandı, Diğeri Ev Hapsinde

Iğdır'da 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında yeni gelişme

Iğdır Adliyesi'nde yürütülen "rüşvet ve irtikap" soruşturması kapsamında, biri tutuklu diğeri ise ev hapsinde olmak üzere iki avukat hakkında işlem yapıldı.

Soruşturmanın seyrine ilişkin detaylar

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı Mayıs ayında başlatılan soruşturmada, mahkeme kalemlerinde görev yapan yazı işleri müdürleri T.Ç. ve Ü.Y.'nin dosyaları işlemsiz bırakarak zamanaşımına uğratmaya çalıştıkları ve infaz dosyaları üzerinde oynama yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüpheliler 24 Mayıs'ta yakalanıp, 28 Mayıs'ta tutuklandı.

Soruşturma sırasında elde edilen teknik ve fiziki deliller doğrultusunda bazı avukatların da söz konusu kişilerle irtibatlı olabileceği belirlendi. Bu bulgular üzerine soruşturma, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve Adalet Bakanlığı'nın izniyle genişletildi.

Eş zamanlı operasyon ve işlemler

Genişletilen soruşturma kapsamında, Iğdır Barosu'na kayıtlı avukatlar G.A. ve R.Ş. hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukatlardan G.A. "irtikap" suçundan tutuklandı. Diğer avukat R.Ş. hakkında ise konutu terk etmeme tedbiri (ev hapsi) uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor.

